 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 107.846
  • Altın 155,786
  • Dolar 3,8203
  • Euro 4,4414
  • Bolu 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C

Köpeğin korku dolu anları

»
Köpeğin korku dolu anları
​Bolu’da, su içmek için girdiği süs havuzunda aydınlatma demirine ayağı sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Meydanı’nda su içmek için süs havuzuna giren bir köpek ayaklarını aydınlatma demirlerine sıkıştırdı. Köpeği gören vatandaşlar uzun süredir havuzda mahsur kalan köpeği 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, süs dolu havuzun içerisin sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yakalama aparatı kullanarak köpeğin hareket etmesini engelleyen ekipler, ayağını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Dakikalarca havuzda bekleyen köpek, ekiplerin yardımı ile havuzdan kurtarıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirkol için Bolu el ele verdi27 Ekim 2017 Cuma 10:56
  • Polis Yeniçağa’da güven verdi27 Ekim 2017 Cuma 10:47
  • Firari torbacı kaçamadı27 Ekim 2017 Cuma 10:44
  • Cengiz komisyon ile bir araya geldi27 Ekim 2017 Cuma 10:38
  • Köpeğin korku dolu anları27 Ekim 2017 Cuma 10:13
  • GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!27 Ekim 2017 Cuma 00:02
  • Öğrencilerin can güvenliğini hiçe saydı26 Ekim 2017 Perşembe 18:10
  • Valilikten yayla evi uyarısı26 Ekim 2017 Perşembe 15:57
  • O öğretmen kaç yıl hapis cezası ile yargılanacak?26 Ekim 2017 Perşembe 14:06
  • Şehrin güneyi için yeni yol26 Ekim 2017 Perşembe 14:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim