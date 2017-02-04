Kopya’dan koca’ya giden yol

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Final haftasında sınavdayız…

Zemin kat dersliklerinden birinde gözetmenlik yapıyorum…

Pencere tarafında, en dipte oturan saçları küt kesilmiş bir kız dikkatimi çekti, adı Serpil.

Hafiften yan dönerek oturduğu için yüzünün yarısını görebiliyorum Serpilin.

Şüphelendim kendisinden.

***

Ben yanına yaklaştığımda yazmayı bırakıyor…

Sınıfın farklı bir yerine gittiğimde, yan döndüğü için göremiyorum ama sürekli yazıyor…

Sınavın yaklaşık 20 dk sı bu şekilde takiple geçmişti ki, harekete geçtim…

Orta sıralarda bir yere geçmesini istedim Serpilin…

Yeni yerinde de davranışlarında değişiklik olmadı…

Serpilin üzerinde siyah bir hırka vardı.

Kız kopya çekiyordu ama nasıl?

***

Onu rahat bıraktım.

Etrafındaki kişileri izlemeye başladım fark ettirmeden…

Bir ara, çaprazında oturan ve solak olduğu için onun tarafına dönerek yazan başka bir kızın gözlerindeki şaşkın ışıltıyı gördüm.

İşte o anda “tamam” dedim içimden “bu kız kopya çekiyor”…

Hemen yanına gittim Serpil’in ve sıranın içine etrafına bir güzel baktım…

Masum bir şekilde “hocam ne oldu, bir şey mi var” dedi Serpil…

Tam cevap verecekken hırkası dikkatimi çekti…

İşte o zaman anladım.

***

Az önce gördüğüme göre…

Daha önce kapalı olan hırkasının fermuarı yarı açık durumdaydı…

“Hırkanın fermuarını açar mısın Serpil” dedim…

“Neden açayım hocam, zaten ben kağıdımı verip çıkacağım sınavımı bitirdim” dedi.

“Bak Serpil, hırkanın fermuarını açıp iç tarafını bana göstermezsen, bir bayan hoca çağıracağım ve ona açtıracağım, dediklerimi yapmadığın sürece sınavdan da çıkamazsın” diye karşılık verdim…

Serpil durdu bir süre ve sonra hırkasının fermuarını aşağıya kadar indirdi..

Hırkanın iç tarafında büyükçe bir kopya kağıdı dikilmişti...

Dikiş yerlerinden kopararak uzattı kopya kağıdını…

Kopya delilini tutanakla tespit edip imzaladık.

***

Sınav sonrası odama geldi Serpil…

Altı ay okuldan uzaklaştırma cezası alacağını belirttim kendisine ve sordum “neden kopya çekiyorsun” diye…

“Hocam bir erkek kardeşim var, ailem onu çok tutuyor, beni de başarısız görüyorlar, bende kendimi onlara ispat etmek için yüksek not almak istiyorum, nedeni bu”…

Yanlış yaptığını söyledim ve gitti.

***

Dört ay sonra…

Serpil yanında bir delikanlıyla odama geldi ve büyük bir heyecanla…

“Hocam çok sağ olun, siz benim kaderimi değiştirdiniz, elinizi öpeyim hocam” dedi…

Çok şaşırsam da anlamaya çalışarak “hayırdır Serpil hoş geldin ne oldu kaderinde” diye cevap verdim.

“Hocam liseden bir çocuk vardı mahallemde, beni seviyordu, bende kendisini seviyordum aslında ama, ben üniversiteye gelince o bana açılamamış. Ben ceza alıp gidince okulu bıraktığımı düşünerek bana açıldı, ailemden istediler ve nişanlandık hocam, inanın çok mutluyum hocam, bu düğün davetiyemizi size getirdik”

Yanındaki delikanlı da müstakbel eşi olmalı diye düşündüm.

Gitmeden önce mutluluklar diledim kendilerine…

Kader böyle bir şey olmalı herhalde…

Unutulur gibi değil diyerek sizlerle paylaşmak istedim.