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Kör olası dolandırıcılar

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Kör olası dolandırıcılar
Her iki ili ortak mesken tutan bir çetenin 2 elemanını Bolu’da bir elemanını ise Düzce’de yakalayan polis zanlıları gözaltına aldı Geçtiğimiz haftada Düzce ve Bolu’da ortak çalışan başka bir dolandırıcılık çetesi çökertilmişti.

Haber; Uğur BALABAN

Polis olduğunu iddia eden bir kişi, 65 yaşlarında ki yaşlı adamı telefonla arayarak adının FETÖ olaylarına karıştığını dile getirdi. Yaşlı adam durumdan şüphelenince olayı emniyete bildirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaşlı adam ile şüpheli tekrar telefonla görüştürülerek Cedidiye Cami önünde buluşturulması için gün istendi. Zanlı, yaşlı adamdan yaklaşık 50 bin TL para isterken, yaşlı adamda parayı Cedidiye Cami’nin önüne getirdiğini telefonla zanlıya aktardı. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde yaşlı adam ile aynı masaya oturup dakikalarca sohbet eden zanlı daha sonra parayı alırken bölgede bulunan ekiplerce kıskıvrak gözaltına alındı.

Olayda bir kişi olay yerinde gözaltına alınırken bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişide Bolu TEM Otoyolu üzerinde gözaltına alındı. TEM Otoyolu Bolu Mevkiinde yakalanan 2 kişi Düzce Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorguları tamamlanan 3 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde de Düzce ve Bolu’yu mesken tutan başka bir dolandırıcılık çetesi polis tarafından çökertilmişti. Çetenin bir üyesi Düzce’de bir üyesi ise Bolu’da gözaltına alınmıştı.

 

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