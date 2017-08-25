Köroğlu Festivali 1

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Gelişen ve değişen dünya değerlerinde, dünya coğrafyasında bulunan dünya insanları hem Pazar ekonomilerini canlı tutmak hem tarihi ve kültürel değerleri ile turizm zenginliklerimizi tanıtmak, hem tarihi kimliğimizde yer alan bilim, sanat, devlet adamını, halk kahramanını ve erenini, evliyasını tanıtmak amaçlı bir günü aşkın zaman diliminde adına festival dediğimiz günler yapıyor.

İşte bunlardan beşincisi yapılan Köroğlu Festivali uluslar arası boyutta üç gün süreli. Dünya kentleri arasında Marka Şehir Bolu Patenti çalışmalarıyla ilin fotoğrafını değiştirmeye çalışan Başkan ve ekibi beşinci festivalde yerlisi yabancısıyla kalabalık bir konuk grubunu ağırladı.

Dünya düzlemi üzerindeki kan bağımızın olduğu bilinen soydaşlarımızla gönülbağı sevgisi ve muhabbetiyle bir araya gelerek dostluk ateşinin Bolu’da yakılır olması ne güzel etkinliklerdi. Dolu dolu geçen 17, 18, 19 Ağustos 2017 tarihleri.

17 Ağustos 2017, UNESCO Konferansı, Konuşmacı Prof. Dr. M. Yücel Oğuz (Türkiye Milli Komisyonu Başkanı)

Konuyu ya doğru kaynağından okuyarak yorumlayıp bilgileneceksiniz ya da görgü tanığı birinin tarafsız gözlemleriyle aldığı notlara göre Köroğlu’nun devletine baba intikamını almak için beyine isyan eden adaletten yana gürz sallayan, hak için mazlumun yanında olan, güçsüzün güvencesi, hastanın dermanı, mutlunun gülen yüzü, aşığın sözcüsü olduğunu belirten bir er kişi olduğunu toplum öğrenemezdi.

Kültürel faaliyetlerle tanıştırmak için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları, ülke kalkınması ve bağımsızlığı için kahve kültürüne planlamayı bırakırsa yandı gülüm keten helva.

Bir halk eğitim ve toplum kalkınması toplantısında ziraat alanında gübrelemeden konuşuyordu. İşin uzmanı çok da güzel konuşuyordu. Konuşmanın ortasında, “Bey, kusura galma ben senin dediğinden bir şey anlamadım. Şu senin potasyum, fosfat, mosfat dediğin benim adına şeker gübre dediğim şey mi? Hah işte o. O zaman benim dilimi kullan…”

Bu kısa ve öz soru vatandaş bilgilenmesinde çok önemliydi. Onu bir kez daha bir bilenin ağzından dinledik. Teşekkürler Sn. Prof. Dr. M. Yücel Oğuz.