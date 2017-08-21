Köroğlu Koşusunun galibi Gına Montana oldu

Bolu Belediyesi ve TJK işbirliği ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Köroğlu Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda koşuldu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın da hipodromdan izlediği koşuyu Kemal Kurt’un yetiştirici sahibi olduğu Gına Montana isimli

Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Köroğlu Koşusu, 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın da bizzat hipodromdan izlediği koşuyu Kemal Kurt’un yetiştirici sahibi olduğu Gına Montana isimli tay jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde kazandı. 3 yaşlı 7 dişi İngiliz tayının birincilik mücadelesi verdiği koşu çim pistte 1900 metre mesafede düzenlendi. Birincilik ikramiyesi 60.000 TL olan koşunun ikinciliğini Go Wııd elde ederken, Blue Moonlıght üçüncü, Gıpsy Danger da dördüncü oldu.

KUPAYI KAZANAN TAYIN SAHİBİNE BAŞKAN YILMAZ VERDİ

Koşuyu kazanan tayın sahibi adına TJK Asli Üyesi Hayrettin Karamazı’ya kupasını, Bolu Belediyesi Başkanı Alaaddin Yılmaz verdi. Tay TV tarafından da canlı yayınlanan kupa töreninde ayrıca günün anısına Bolu Belediyesi Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ankara Hipodrom Müdürü Mehmet Şirin Bozkurt’a tablo hediye etti.