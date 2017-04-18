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Köroğlu Ünitesi’nde çocuk hastalar için poliklinik hizmeti

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Köroğlu Ünitesi’nde çocuk hastalar için poliklinik hizmeti
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği hizmete açıldı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği hizmete açıldı.

Kent merkezindeki ayakta tedavi hastaları için açılan Fizik Tedavi Polikliniği’nin ardından hizmete sunulan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği sayesinde, bölgedeki çocuk hastaların sağlık hizmetine daha kısa sürede ulaşmaları hedefleniyor. Bu poliklinik hizmetinin verilmesi öncesinde, çocuklarını tedavileri için Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürmek zorunda kalan ailelere büyük kolaylık sağlayacak bu poliklinik 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başladı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde Uzm. Dr. Buket Kara’nın görev yaptığı belirtildi.

 AİLELER DİKKAT! MHRS İLE ÇOCUKLARINIZ SIRA BEKLEMEDEN MUAYENE OLABİLİR

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan bir başka önemli açıklamada, ailelere MHRS ile çocuklarının sıra beklemeden muayene olabilecekleri hatırlatıldı. Açıklamada, “Ailelerimiz; ALO 182 çağrı merkezi, www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulaması ile çocuklarının muayene randevularını alabilirler. Ya da çocuklarının tedavisi için muayeneye gelen ailelerimiz bir sonraki kontrol randevularını hastanemizdeki tıbbi sekreterlerimiz yardımıyla alabilirler" ifadelerine yer verildi.

 

 

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