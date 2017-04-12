  • BIST 91.248
  • Altın 150,696
  • Dolar 3,6771
  • Euro 3,8975
  • Bolu 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C

Köy muhtarının yaptığına bak

»
Köy muhtarının yaptığına bak
İstanbul Bolu Mengenliler Derneği Başkanı, Gökçesu Emirler Köyü’nde yapımı engellenen köy konağı, mescit ve misafirhane inşaatı ile alakalı açıklama yaptı.

foto-galeri-20170412122456.jpg

Haber: ERDAL TANRIVERDİ

İstanbul Bolu Mengenliler Derneği Başkanı Dilaver Doğruer Gökçesu Emirler Köyü’nde yapımı köy muhtarı tarafından engellenmeye çalışılan köy konağı, mescit ve misafirhane inşaatı ile alakalı açıklamalarda bulunarak köy muhtarına tepki gösterdi. Doğruer açıklamasında şunları söyledi: 

“Bolu Gökçesu Emirler Köyü Yukarı Mahalle’de 2014 yılında temeli atılan köy konağı, mescit ve misafirhane inşaatı 2 yıl temeli atıldıktan sonra beklemiş olup İstanbul Bolu Mengenliler Derneği’nin kurulması ile birlikte hızlı bir şekilde Mengen Belediye Başkanı, Gökçesu Belediye Başkanı ve Mengen Kaymakamlığı ziyareti gerçekleştirip yaptığımız girişim sonucunda 2016 Temmuz ayında İlçe Özel İdare tarafından köy adına 20.000 TL ödenek alınıp göründüğü hale getirilmiştir. Bu hale gelinceye kadar köy muhtarımız 3 defa İl Özel İdareye, “Tapusu yoktur” deyip inşaatı durdurmaya kalkmıştır. Ama buranın temelini atan, özel idareden ödemeyi alan muhtar, simdi ne oldu da burayı istemiyor, anlamış değilim. Köyümüzde bulunan camii merkez de bulunan ilkokul aşağı mahallede bulunan konak ve yemekhanesinde tapusu veya hiçbir resmiyeti olmadığı bilgisi verilmiştir. Bu aralarında ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Mengen’de bulunan 55 muhtarlıkta 100’ün üzerinde konak bulunmaktadır. Kaçının tapusu var ki bizim köy muhtarı bu kadar sıkıştırma yaptı. Hala anlamadım. Sayın Valimizi, Sayın Kaymakamımızı, Sayın Belediye Başkanlarımızı bu konuyla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Ayrıca özel harita mühendisi, tapu işlemlerini başlatmış. Resmi tapumuzu en kısa zamanda alacağız. İnşallah akabinde tüm muhtarlıklarda bulunan bu tür yapıların resmi olarak tapularını almalarını ister, aksi halde gerekli yerlere şikayetimizi vatandaş olarak bildireceğimizi beyan ederim. Bu yapının yanında daha önce ahşap bir yapı vardı. Eskidiğinden yenisini yapalım diye köylüler tarafından istek gelince biz de yardım yapmak için kolları sıvadık. Ama durdurulması moralimizi çok bozdu. İnşaatın biran evvel başlayıp çatısının kapanması gerekmektedir. Gerekli mercilerin bu konuyla alakalı girişimde bulunacağından şüphem yoktur.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Otizmin farkındayız, onların yanındayız”12 Nisan 2017 Çarşamba 10:23
  • Ercoşkun, "BAŞIMIZI HİÇBİR ZAMAN ÖNE EĞMEYİZ"12 Nisan 2017 Çarşamba 10:19
  • Ercoşkun: "Yenilik ve değişime tabi ki Evet"12 Nisan 2017 Çarşamba 10:13
  • Erdoğan, Geredelilere sürpriz yaptı12 Nisan 2017 Çarşamba 10:07
  • Referandum değerlendirmesi12 Nisan 2017 Çarşamba 09:56
  • İşte merak edilen puanlar12 Nisan 2017 Çarşamba 09:35
  • Bolu Dağı'nda facianın eşiğinden dönüldü12 Nisan 2017 Çarşamba 07:52
  • KOM'dan kaçağa geçit yok11 Nisan 2017 Salı 22:19
  • Narven’de Bir Araya Geldiler11 Nisan 2017 Salı 20:28
  • Referandumda 907 güvenlik görevlisi görev alacak11 Nisan 2017 Salı 16:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim