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Köyden kaçış devam ediyor

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Köyden kaçış devam ediyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından yapılan açıklamada, kırsalda yatırım yapılması ve göçün önlenmesi gerektiğini belirtilerek, “2007-2016 döneminde, kırsal nüfus Bolu’da dörtte bir oranında azaldı” denildi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Yapılan açıklamada, kırsalda yatırım yapılması ve göçün önlenmesi gerektiğini belirtilerek, “2007-2016 döneminde, Çorum, Zonguldak, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale’de kırsal nüfus üçte bir, Gümüşhane, Sivas, Amasya, Bilecik, Kütahya, Bolu’da dörtte bir oranında azaldı” denildi. TZOB’dan yapılan açıklamada, büyükşehir belediye kapsamı dışındaki 51 ilde köy ve beldelerde yaşayan nüfusun, 2007-2016 döneminde 7.2 milyondan 6.1 milyona gerilediği, kırsal nüfusun, Zonguldak’ta 112 bin, Yozgat’ta 74 bin, Çorum’da 70 bin, Sivas ve Kütahya’da 60 bin, Tokat’ta 54 bin, Afyonkarahisar’da 50 bin kişi azaldığı vurgulandı. Kırsaldan ve iç bölgelerden göç nedeniyle ülke nüfusunun dağılımındaki dengenin bozulduğu belirtilen açıklamada, nüfusun belli merkezlerde ve kıyılarda toplandığı kaydedildi.

TZOB verilerine göre, 2007-2016 döneminde, Çorum, Zonguldak, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale´de kırsal nüfus üçte bir, Gümüşhane, Sivas, Amasya, Bilecik, Kütahya, Bolu’da dörtte bir oranında azaldı. Ardahan, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Adıyaman, Edirne, Düzce ise kırsal nüfusunun beşte birini kaybetti. Bu dönemde Çorum, oransal olarak kırsal nüfus azalmasında ilk sırada yer aldı.

2007-2016 döneminde, Çorum’da kırsal nüfus yüzde 33.4, Bolu’da yüzde 25.8, Zonguldak’ta yüzde 32.7, Yozgat’ta yüzde 32.6, Kırşehir’de yüzde 32.1, Kırıkkale’de yüzde 31.9 azaldı. TZOB’un derlediği verilere göre kırsalda nüfus artışı 51 il içinde sadece Şırnak, Yalova, Hakkari ve Karabük’te görülürken, 47 ilde kırsal nüfus azaldı. Kırsalda nüfusun tutulması, kırsalın korunması gerektiği bildirilen açıklamada, “Kent ve kır arasındaki ekonomik ve sosyal farkların bir an önce giderilmesi, kırsalın ülke ortalamasının üçte birinde kalan gelir seviyesinin yükseltilmesi, kırsalda, öncelikle tarıma dayalı sanayilerin, kırsal turizmin geliştirilmesi gerekir. Tarımdan kopacak nüfus kırsalda tutulmalı, kırsal kaderine terk edilmemelidir. Nüfusu kırsalda tutacak projeler yürürlüğe konulmalıdır. Kırsal kalkınma desteklenmelidir. Kırsalda tarımsal girdi kullanan işletmelerin kurulması teşvik edilmelidir. Kırsala, kentlerde olan hizmetler götürülmelidir. Kır ve kent ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. İnsanların doğdukları yerde doymaları sağlanmalıdır” denildi.

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