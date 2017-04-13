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Köylüsünü öldürdü

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Köylüsünü öldürdü
Bolu'nun Taşoluk köyünde 55 yaşındaki Hikmet A., büyükbaş hayvanlarını bahçesinde otlattığı için tartıştığı komşusu 53 yaşındaki Mehmet Ulaş'ı geçtiğimiz yıl yaylaya çıktığı sırada tüfekle vurarak öldürmüştü.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hikmet A.'nın ilk duruşması bugün görüldü. Mehmet Ulaş'ın eşi ve çocuklarının da katıldığı duruşmada ifade veren Hikmet A., olaydan bir gün önce Mehmet Ulaş'ın hayvanlarını bahçesinde otlattığını gördüğünü ve yanına giderek hayvanlarını çıkarmasını isteyince bir süre tartıştıklarını belirterek, "Ertesi gün ormana tomruk kesmeye gitmek için evden çıktım. Ormanda yabani hayvanlara karşı kendimi korumak için tüfeğimi de yanıma aldım. Ormana giderken yol üzerinde önüme Mehmet Ulaş'ın hayvanları çıktı. Araçtan inerek hayvanları kovaladığım sırada Mehmet Ulaş'ın elinde baltayla küfür ederek üzerime geldiğini gördüm. Korktuğum için bağırarak, "Mehmet gelme. Yanımda tüfek var" dedim. Aramızda yaklaşık 20 metre varken havaya bir el ateş ettim. Mehmet daha da yaklaşınca 2 metre kala ayaklarının önüne ateş ettim. Bu sırada Mehmet, "ben vuruldum" dedi" şeklinde konuştu.

Ateş etmekteki amacının Mehmet Ulaş'ı korkutmak olduğunu ifade eden zanlı, "Mehmet'in ayağından kan aktığını görünce hemen olay yerinden ayrılarak yol üzerinde gördüğüm kişilere 112'yi aramalarını söyledim. Ambulans yanlışlıkla benim evime gelince de sağlık görevlilerine Mehmet Ulaş'ın olduğu yeri tarif ettim. Öldürmek isteseydim kimseye yerini söylemezdim" dedi.

Tanıkların da dinlendiği mahkemede, 9 Haziran tarihinde olay yerinde keşif yapılması kararlaştırılarak, duruşma 15 Haziran'a ertelendi.

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