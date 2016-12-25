Aydın Hitit

Hayırlısı ile ilk yarı geldi,

Hayırlısı ile diyorum,

Bu kaos ortamına ligin uygunsuz bir zamanında yakalanabilirdik,

Hani boksta adam tam nakavt olacak,

Gong çalar ya, onun gibi bir şey…

Umarım noksanlıklarımız iyi tedavi edilir.

Şu an genel değerlendirme yapmayacağım,

Beşiktaş kupa maçı sonrasına bıraktım…

Yeni Malatya karşılaşmasına gelince;

1-5 lik bir skor bekliyormuyduk, hayır,

Ama üç ihtimalli olacağını dillendirmiştik,

Her ne kadar Y. Malatya düşüşte olsa da biz de aynı kaderi paylaşıyorduk,

Y. Malatya karşılaşmasına kadar altı da dört mağlubiyet…

Geçen hafta Ş. Urfa dan dört yemiştik,

Sorumlusu kanatlarımız demiştim,

Kanatlarımız yok demiştim,

Y. Malatya hezimetinin sebebi ne derseniz,

Buna da krampon diyeceğim…

Ne alaka diyeceksiniz. Şu;

Saha çim gibi görünüyor ama zemin oldukça yumuşak ve kaygan,

Adamlar zemine uygun kramponları giymişler ve takır takır top yapıyor, sağlı sollu akıyor, pozisyon buluyor ve golleri sıralıyorlar,

Ya biz?

Dikkat ettiyseniz ayakta duramıyoruz,

Sanki buz üzerinde oynuyoruz,

Koca ilk kırk beşte gol dışında bir tane pozisyonunuz var mı,?

Kalecileri Ertaçın forması ter temiz soyunma odasına gitti,

Yani biz ayakta durmaya zorlanıyoruz,

Adamlar golleri atmakta zorlanmadılar.

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Seben-DER

Cuma akşamı birlik ve dayanışma gecesine katıldım,

Oldukça yoğun katılımın olduğu bu gecede dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Sıradan bir dernek görüntüsünün dışında, çok yoğun bir etkinlik yelpazesi bulunan derneğin çalışmaları Sebene ve Boluya çok katkı sağlayacağını düşünüyorum…

Emeği geçenlere teşekkürler…