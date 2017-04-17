Kulaçlar Okullar İçin Atıldı

Yüzme İl Faaliyet Programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği 12-14 Nisan 2017 tarihlerinde Karaçayır Kapalı Yüzme Havuzu’nda 50 sporcunun katılımı ile düzenlendi.

Haber: Gökhan Aksoy

2016-2017 Sezonu Okul Sporları ve Yüzme İl Faaliyet Programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği 12-14 Nisan 2017 tarihlerinde Karaçayır Kapalı Yüzme Havuzu’nda 50 sporcunun katılımı ile düzenlendi. İlimizde dereceye giren ferdi sporcular 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Sporcuların ödülleri okul müdürleri,beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından kendilerine takdim edildi. Olay Gündem Spor Servisi olarak katılımlarından dolayı tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Dereceye giren sporcular şu şekilde;

Erkekler 50 Metre Kelebek

1.Yiğit Doğan: Gürtan Koleji

2.Can Toprak Çoban: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

Bayanlar 50 Metre Kelebek

1.Sena Şirin: Sakarya O.O

2.Aeshan Hasan Ali Ali: Sakarya O.O

Erkekler 400 Metre Serbest

1.Kaan Çetin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

2.Fatih Ayyıldız: Sakarya O.O

Bayanlar 400 Metre Serbest

1.Hatice Sıla Maltaş: Özel Nisan O.O

2. Dilek Kaya: Sakarya O.O

Erkekler 200 Metre Kurbağa

1.Giray Ekici: Mehmet Akif O.O

2. Ilgaz Sebenli: Sakarya O.O

Bayanlar 200 Metre Kurbağa

1.Zeynep Akça Karacan: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

Erkekler 50 Metre Serbest

1.Muhammet Mustafa Barlak: Mehmet Akif O.O

2.Yiğit Doğan: Gürtan Koleji

3.Mehmet Ankara Barlak: Mehmet Akif O.O

Bayanlar 50 Metre Serbest

1.Sena Şirin: Sakarya O.O

2.Zeynep Yusra Bilgin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

3. Cansu Ulus: Gazipaşa O.O

Erkekler 200 Metre Sırt

1.Burak Burku: Gerede O.O

2.Fatih Ayyıldız: Sakarya O.O

3.Mehmet Eray Özdemir: Gürtan Koleji

Bayanlar 200 Metre Sırt

1.Dilek Kaya: Sakarya O.O

Erkekler 200 Metre Karışık

1.Giray Ekici: Mehmet Akif O.O

Bayanlar 200 Metre Karışık

1.Zeynep Akça Karacan: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

2. Hatice Sıla Maltaş: Özel Nisan O.O

Erkekler 100 Metre Serbest

1.Yiğit Doğan: Gürtan Koleji

2.Mehmet Ankara Barlak: Mehmet Akif O.O

3.Kaan Çetin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

Bayanlar 100 Metre Serbest

1.Sena Şirin: Sakarya O.O

2.Hatice Sıla Maltaş: Özel Nisan O.O

3.Zeynep Yusra Bilgin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

Erkekler 100 Metre Sırt

1.Muhammet Mustafa Barlad: Mehmet Akif O.O

2.Burak Burku: Gerede O.O

3.Hasan Ali: Sakarya O.O

Bayanlar 100 Metre Sırt

1.Zeynep Yusra Bilgin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

2. Aeshan Hasan Ali Ali: Sakarya O.O

3.Cansu Ulus: Gazipaşa O.O

Erkekler 100 Metre Kurbağa

1.Ilgaz Sebenli: Sakarya O.O

2. Kaan Çetin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

3. Can Toprak Çoban: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

Bayanlar 100 Metre Kurbağa

1.Zeynep Ayça Karacan: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

2.Dilek Kaya: Sakarya O.O

3.Çağla Kesemen: Mehmet Akif O.O

Erkekler 200 Metre Kurbağa

1.Fatih Ayyıldız: Sakarya O.O

Erkekler 100 Metre Kelebek

1.Yiğit Doğan: Gürtan Koleji

Bayanlar 100 Metre Kelebek

1.Sena Şirin: Sakarya O.O

Erkekler 50 Metre Kurbağa

1.Giray Ekici: Mehemt Akif O.O

2.Ilgaz Sebenli: Sakarya O.O

3.Kaan Çetin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

Bayanlar 50 Metre Kurbağa

1.Zeynep Ayça Karacan: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

2.Ahsen Ece Berberoğlu: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

3.Çağla Kesemen: Mehmet Akif O.O

Erkekler 200 Metre Serbest

1.Burak Burku: Gerede O.O

2. Muhammet Mustafa Barlad: Mehmet Akif O.O

3.Ilgaz Sebenli: Sakarya O.O

Bayanlar 200 Metre Serbest

1.Hatice Sıla Maltaş: Özel Nisan O.O

2.Ahsen Ece Berberoğlu: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

3. Aeshan Hasan Ali Ali: Sakarya O.O

Erkekler 50 Metre Sırt

1.Hasan Ali: Sakarya O.O

2.Muhammet Mustafa Barlak: Mehmet Akif O.O

3. Burak Burku: Gerede O.O

Bayanlar 50 Metre Sırt

1.Zeynep Yusra Bilgin: 50. Yıl İzzet Baysal O.O

2.Dilek Kaya: Sakarya O.O

3.Çağla Gül Demir: 50. Yıl İzzet Baysal O.O