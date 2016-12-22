Kupada 2 gol eski Kartallardan geldi

Beşiktaş'a bu sezon kupada gol atan 2 oyuncu siyah beyazlı kulübün altyapısında yetişti. Bu isimlerden biri de Özgür Özkaya

Haber: Uğur BALABAN

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. maçlar oynanacak. Boluspor kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda ilk kez puan kaybeden Beşiktaş, geride kalan maçlarda 5 gol atarken, sadece 3 gol yedi. Beşiktaş'a bu sezon kupada gol atan Furkan Yaman (Kayserispor) ve Özgür Özkaya (Boluspor) siyah beyazlı kulübün altyapısında yetişmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Kayserispor maçında Furkan Yaman'ın golüne rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran Şenol Güneş'in öğrencileri, Boluspor karşısında ise Özgür Özkaya'nın golünün ardından 1 puanla yetindi.