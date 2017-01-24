Kupada düdük Saka'da!..

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Saka'nın yardımcılıklarını Oktay Önge ve Seyfettin Ünal yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hasan Ertuğan yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada gruplarda son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
24 Ocak Salı
12.00: Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner
14.00: Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30: G.Saray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat
19.00: Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen
25 Ocak Çarşamba
12.00: Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Engin
14.00: Menemen Belediye-Gençlerbirliği: Onur Karabaş
16.00: Sivasspor-Medipol Başakşehir: Bülent Birincioğlu
17.00: Osmanlıspor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek
18.00: Fenerbahçe-Amed Sportif: Özgüç Türkalp
20.00: Çaykur Rizespor-Kasımpaşaspor: Kutluhan Bilgiç
26 Ocak Perşembe
12.00: Yeni Amasyaspor-Göztepe: Özkan Çeliker
14.00: Darıca G.Birliği - Boluspor: Sarper Barış Saka
14.00: Şanlıurfaspor - Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
16.00: Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
18.00: Kayserispor - Beşiktaş: Çağatay Şahan