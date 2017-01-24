Kupada düdük Saka'da!..

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK Saka'nın yardımcılıklarını Oktay Önge ve Seyfettin Ünal yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hasan Ertuğan yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada gruplarda son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle: 24 Ocak Salı 12.00: Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner 14.00: Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu 18.30: G.Saray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat 19.00: Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen 25 Ocak Çarşamba 12.00: Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Engin 14.00: Menemen Belediye-Gençlerbirliği: Onur Karabaş 16.00: Sivasspor-Medipol Başakşehir: Bülent Birincioğlu 17.00: Osmanlıspor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek 18.00: Fenerbahçe-Amed Sportif: Özgüç Türkalp 20.00: Çaykur Rizespor-Kasımpaşaspor: Kutluhan Bilgiç 26 Ocak Perşembe 12.00: Yeni Amasyaspor-Göztepe: Özkan Çeliker 14.00: Darıca G.Birliği - Boluspor: Sarper Barış Saka 14.00: Şanlıurfaspor - Gaziantepspor: Volkan Bayarslan 16.00: Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler 18.00: Kayserispor - Beşiktaş: Çağatay Şahan