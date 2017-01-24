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Kupada düdük Saka'da!..

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Kupada düdük Saka'da!..
Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Saka'nın yardımcılıklarını Oktay Önge  ve Seyfettin Ünal yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hasan Ertuğan yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya  göre kupada gruplarda son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

24 Ocak Salı

12.00: Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner

14.00: Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30: G.Saray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat

19.00: Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Çarşamba

12.00: Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Engin

14.00: Menemen Belediye-Gençlerbirliği: Onur Karabaş

16.00: Sivasspor-Medipol Başakşehir: Bülent Birincioğlu

17.00: Osmanlıspor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek

18.00: Fenerbahçe-Amed Sportif: Özgüç Türkalp

20.00: Çaykur Rizespor-Kasımpaşaspor: Kutluhan Bilgiç

26 Ocak Perşembe

12.00: Yeni Amasyaspor-Göztepe: Özkan Çeliker

14.00: Darıca G.Birliği - Boluspor: Sarper Barış Saka

14.00: Şanlıurfaspor - Gaziantepspor: Volkan Bayarslan

16.00: Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18.00: Kayserispor - Beşiktaş: Çağatay Şahan

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