Küpçü, Çağ Hukukçular Derneği üyesi çıktı

Dün operasyon yapılan avukatların tamamının kapatılan Çağ Hukukçular Derneği üyesi olması akıllara dernekte eskiden üye olan avukat kökenli Fehmi Küpçü hakkında da bir işlem yapılıp yapılmadığı sorusunu getirdi.

Haber; Gökhan AKSOY

Dün avukatlara yönelik yapılan operasyonlarla gündeme damgasını vurdu. 5'i kadın olmak üzere 11 avukat gözaltına alındı. Ancak soruşturma ve gözaltı operasyonlarında Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın avukatları güne damgasını vuran isimler oldu. Dün sabah Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine avukatlara yönelik operasyonun düğmesine basılmıştı. Savcılığın talimatı üzerine sabahın erken saatlerinde eş zamanlı avukatlara yönelik gözaltı ile delil geliştirme operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda Bolu'nun tanınmış 11 avukatı gözaltına alınmıştı.

KÜPÇÜ HAKKINDA FEZLEKE VARMI?

Yapılan operasyonun Bolu Barosuna kayıtlı avukatlar tarafından 2007 yılı içerisinde kurulan ‘Çağ Hukuk Derneği’ üyelerine yapıldığı tespit edildi. 28 Nisan 2007 yılında Erol Altıntaş başkanlığında kurulan dernek, o dönem gülen cemaatine yakın isimler tarafından oluşturulmuştu. 2 yıl faaliyetlerine devam eden dernek, 2009 yılında ise kapatıldı. O dönemde 28.04.2009 tarihinde Bolu Barosu'na kayıtlı Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'nün de bu derneğe üye olduğu tespit edildi. Tüm dernek üyelerine dün operasyon yapılırken Ak Parti Bolu Milletvekili ve aynı zamanda kapatılan Çağ Hukuk Derneği Denetçisi Fehmi Küpçü hakkında yasal bir işlemin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

CHP’Lİ AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

FETÖ / PDY kapsamında şok bir olay daha yaşandı. Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan gözaltı kararnamesinde Atatürkçü ve aynı zamanda CHP Üyesi olduğu bilinen avukat Elif Temel'in gözaltına alınması şok etkisi yarattı. Yaptığımız araştırmada avukat Elif Temel'in yıllardır CHP Bolu Örgüt Üyesi olduğu ve aynı zamanda Atatürkçü düşünceleri ile ön plana geldiği fakat avukatlığa başladığı ilk dönemde Çağ Hukuk Derneği'ne onayı olmadan üye yapıldığı ve o dönemde listede adının yer almasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

YILMAZ'IN TÜM AVUKATLARI

Son günlerde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın, Bolu Baro Başkanlığı'na yaptığı şok açıklamalar gündeme tekrar oturdu. Başkan Yılmaz'ın FETÖ'cüler Bolu Barosu'nun içinde olduğu vurgusu ters tepti. Yaptığımız araştırmada Bolu Belediyesi'nin FETÖ / PDY kapsamında tutuklanan Erol Altıntaş'ın ilk avukatı olduğu daha sonra yine aynı kapsamda avukat Nesibe Çolak'ın gözaltına alındığı yine aynı kapsamda Sezai Çavdar ve Yüksel Gültekin'in Bolu Belediyesi avukatlığını geçtiğimiz dönemde yaptığı ortaya çıktı.

AK PARTİLİ ÜYEDE GÖZALTINDA

Bolu Belediyesi AK Partili Belediye Meclis Üyesi Vildan Beyarslan’da gözaltına alınan diğer bir isim oldu. Beyarslan 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti gurubundan belediye Meclisine girmeye hak kazanmıştı.