Kurban Bayramı İklimine Girerken

Cevat Özsoy / Bolu'nun Nabzı

Şunu kabul edelim: öylesine boş, öylesine ceviz kabuğunu doldurmayan, Kılıçtaroğlunun atlet ile çektirdiği resim gibi, şeylerle gündemi meşgul ediyoruz ki, çok değil, birkaç hafta sonra gazete manşetlerindeki konuları unutup gittiğine şahit oluyoruz, hiçbir kalıcı değer ifade etmediğini görüyoruz. Onun içinde, hiçbir konuda bir arpa boyu yol alamadan, çok kıymetli zamanımızı tüketiyoruz.

Halbuki kalıcı olan değerlerimizi gündeme getirip tartışsak, faydalı olan fikirleri, hayalleri manşetlere taşısak beklide ülkemize, insanlığa çok daha yararlı bir iş yapmış oluruz.

Meseleye bu çerçevede baktığımızda, inaç dünyamızda müstesna bir yere sahip olan bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramının iklimine girerken, okuyucularımıza faydalı olacağını düşünerek, her sene olduğu gibi, birkaç kelam etmeyi uygun gördük.

Bayramlar Müslümanlar için mutluluk ve huzur günleridir; ama ülkemizin nasıl bir dönemden geçtiğinin farkındasınızdır. Gerek ülkemizdeki gelişmeler, gerekse İslam dünyasının perişanlığı neticesinde dram ve acılarların yaşandığı kâbuslu ortamda, tüm bunları bir kenara bırakıp, Bayramın öneminden bahsedelim dedik.

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Her ne kadar Bayramı tatil olarak görenler aylar önceden “acaba tatil uzayacak mı?” diye hesap yapsalar da,- ki bu sene on gün olarak ilân edildi- bayramın mânevî ehemmiyetini iç dünyalarında hissedenler Rabb’imizinlûtfu olan bu özel günleri daha farklı yaşamaya, onun mânevî ikliminden doyasıya yararlanmaya çalışırlar.

Her ne kadar yaşanan acımasız darbe teşebbüsündeki şehit ve gazilerimiz ve her gün terörün aldığı şehitlerimiz hepimizi derinden yaralasa da, bayramlar bizim için huzur günleridir.

Tarihimize baktığımızda, böylesi acılı bayramlar yaşanmıştır. Bundan yaklaşık yüz sene önce düşman Yeşilköy’e kadar geldiğinde Kurban Bayramıdır. Halkımız kurban derilerini ve etlerini askere vegöçmenlere yardım olarak verirler.Kurban etleri kavurma yapılıp cepheye gönderilir. Medrese öğrencileri kurban derisi toplamak için seferber olmuştur; tıpkı bugün ülkemizdeki mânevî yangını söndürmek, bir nebze de olsa ahlâkî çöküntüyü ve dejenerasyonu engellemek için kuran talebelerinin seferber olduğu gibi… Bize düşen, ülkemizin mânevî mimarî bu gönül erlerine her türlü desteği vermek, bir nebzede olsa, yardımcı olabilmektir. Belkide bu hareketimiz en büyük kazancımız olacaktır.

Kurban Bayramı, Hz İbrahim (AS)’den başlayarak günümüze kadar büyük bir heyecanla ve sürur ile devam edegelen adeta fedâkârlığın, Cenab-ı Hakk’a kulluk ve teslimiyetin bir sembolü olmuştur.

Kurban emrinin yerine getirilmesi neticesinde müminler, büyük lütuflara ve hayırlara nail olacağı gibi,pek çok belâ ve musibete maruz kalmaktan kurtulacaktır.

Zamanımızın İslâm âlimi ve mutasavvıflarından Merhum Süleyman Hilmi Tunahan (KSA) Hazretleri, kurbanın gazab-ı İlâhî’yi söndürdüğünü, rızâ-yı ilâhîyi celbettiğini, çoluk çocuk ve fakir fukara için umûmî bir maslahat,mutlak bir menfaat olduğunu söyleyerek, talebelerine ve sevenlerine kurban kesmenin önemini anlatmaya çalışmıştır.

Görüldüğü gibi, kurbanda, dinî, ahlâkî, içtimâî birtakım hikmet ve maslahat olduğu için emredilmiştir.

Bugün, kendi zevki için her gün on binlerce hayvanın kesilmesini çok görmeyenlerin, senede bir kere Allah rızası için kurban kesilmesini çok görmeleri insanı ve vicdanı bir tavır değildir.

Dünyada her sene on milyar üzerinde koyun kesiliyor. Acaba bunun kaçta kaçı kurban ediliyor? Dikkat buyurun, sadece % 1.6sı kurban ediliyor. Geri kalan % 98.0.4’ü eti satılmak için kesiliyor.

Kurbanda dikkat edilmesi gereken bir konu var ki, burada ihlâs ve samimiyetin önemidir.İhlâs ile îfâedilen az bir şey ihlâssız yapılan dağ gibi amelden çok daha hayırlıdır.

Mevlâ’mız bu konuda şöyle buyuruyor: “Onlar ne (sadaka edilen) etleri, ne kanları hiçbir zamanAllah’a ( yükseltip) erişmez. Fakat sizden O’na (yalnız) takvâ ulaşır.”

Görüldüğü gibi takvâ bütün hayırların başıdır. Ve Allah-ü Teâlâ kulun soyuna sopuna, derisinin beyazlığına, siyahlığına bakmaz; ancak takvâsına bakar.

Bu düşüncelerle kurban bayramınızı kutlar, gerçek huzurlu bayramları yaşamak dileği ile bayramların hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bayramınız mübârek, kurbanınız makbul olsun