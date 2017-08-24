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Kurbanlık sayısı belli oldu Bu yıl kurbanlık sayısında azalma var

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Kurbanlık sayısı belli oldu Bu yıl kurbanlık sayısında azalma var
Bu yıl büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan sayısında azalma meydana geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yapılan müracaatta 250 büyükbaş ve 400 küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak satılacağı bildirisi yapıldı.

2017 yılı Kurban Bayramı dönemi çalışmaları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde tüm hızıyla devam ediyor. Artan hayvan hareketleri ve bununla beraber artan salgın hastalık tehlikesine değinen Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri TETİK; Bolu ilinin coğrafi konumunun, hayvancılık arz ve tüketim noktalarının ortasında, köprü konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle İl ve ilçe personellerimiz kolluk kuvvetleri ile eş güdümlü olarak çalışarak, sürekli olarak temas halinde bulunacaklar ve yol kontrolleri de buna paralel olarak arttırılarak devam edecektir. Ayrıca hayvan pazarlarında ve kesimhanelerde sürekli personel bulunacak olup, gerekli incelemeler titizlikle yapılacaktır.  

17 Ağustos tarihinden itibaren kurban için yoğunlaşacak olan hayvan pazarı ve kesimhanelerindeki kontrollerin, Kurban Bayramının 3. gününe kadar devam edeceği bilgisini veren Fahri TETİK, salgın hastalıklar ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve kurbanlık hayvan ticareti yapan yetiştiricilere bilgilendirme ziyareti yapıldığını sözlerine ekledi.

SAHTE PARAYA DİKKAT

Kurbanlık hayvanların satışının başlamasıyla birlikte Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri de kurban satıcılarını sahte para konusunda uyararak; “Özellikle kurban alımlarında bazı dolandırıcıların satış yerlerine gelerek sahte para verip kurbanlık almaya çalıştıkları bilinmekte. Bunun için kurban satıcılarının çok dikkatli olmalarını ve böyle bir durum karşısında kesinlikle 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım veya şahısları bildirmelerini istiyoruz” dediler

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