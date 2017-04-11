  • BIST 90.904
  • Altın 151,509
  • Dolar 3,6987
  • Euro 3,9238
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C

Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

»
Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) görev ve sorumluluk alanında bulunan 4 il Valiliklerine ve Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine Türk Polis teşkilatının kuruluş yıldönümünedeniyle kutlama mesajı göndererek, SEDAŞ İcra Başkanı Bek

“Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı’mızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, toplum ve fert olarak huzur ve güven içerisinde yaşamamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için durmadan, fedakârca hizmet veren emniyet mensuplarımızı kuruluş yıldönümü vesilesi ile tebrik ediyoruz.

Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, yasaların uygulanması ile demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi önemli görevler üstlenen Emniyet Teşkilatı’mız ve polisimiz, bu görevlerini Anayasa ve yasalara bağlılıkla yerine getirirken kimi zaman canları pahasına çok büyük özverili çalışmalara imza atmaktadırlar.

Polis Teşkilatı’mız, halkımızın güvenini kazanmış, vatandaşlarımızın desteği ile görevini ifa etmektedir. Polis Teşkilatı’mızın ülkemizin, bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağına olan inancımızla,  üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdüreceğinden de eminiz.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Polis Teşkilatımızın görevleri esnasında şehit olan mensuplarına Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diler, çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.Saygılarımızla.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”11 Nisan 2017 Salı 12:27
  • Uzunoğlu’ndan Emniyete ziyaret11 Nisan 2017 Salı 12:14
  • CHP’liler Hayırlı kart gösterdi11 Nisan 2017 Salı 11:32
  • Temiz; “Dini siyasete alet etmesinler”11 Nisan 2017 Salı 11:01
  • Belediyeden gurbetçilere düğün kampanyası11 Nisan 2017 Salı 10:22
  • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HAKKINDA MADDE MADDE GERÇEKLERİ ANLATTI11 Nisan 2017 Salı 10:16
  • Yılmaz ve Aksoy’dan sert atışma11 Nisan 2017 Salı 10:12
  • BAKAN ÖZLÜ KEPÇE DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI11 Nisan 2017 Salı 10:03
  • “Meclise saygısızlık yapmış oluyorlar”11 Nisan 2017 Salı 09:59
  • Kuruluş Yıldönümünü Kutladı11 Nisan 2017 Salı 09:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim