“Latmos’tan Sevgi Damlaları” büyük beğeni topladı

Latmos kaya resim sanatının halka tanıtılması amacıyla “Latmos’tan Yansıyanlar” takı tasarım sergisi geçtiğimiz gün Aydın Arkeoloji Müzesi’nde açıldı.

BASIN BÜLTENİ

Latmos kaya resim sanatının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen “Latmos’tan Yansıyanlar” takı tasarım sergisine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülten Kurt “Latmos’tan Sevgi Damlaları” sergisiyle katıldı.

Serginin açılışı Aydın Arkeloloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nusrettin Debre, Öğretim Üyeleri, EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapıldı.

8000 yıl önce Beşparmak Dağları’nın kayalarına insan resimleri çizen Latmos’un en eski sanatçılarının yarattığı çizimler, takı tasarım sanatçılarına ilham kaynağı oldu. AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Gülten Kurt’un “Latmos’tan Sevgi Damlaları” tasarımları da büyük beğeni topladı. Sanatseverler tarafından ilgiyle izlenen sergiye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay gezerek, sergiye katılan öğretim üyelerinden yapmış oldukları tasarımlar hakkında bilgi aldı. Latmos’un kaya resimlerinden esinlenerek yapılan tasarımlar Aydın Arkeoloji Müzesi sergi salonunda 25 Nisan’a kadar sergilenecek.