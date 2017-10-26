Lavaşla geldi kelepçeyle çıktı

Bolu Bahçelievler Mahallesi’nde bir depodan klima çalmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 şahıs adliyeye sevkinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Edinilen bilgiye göre, S.D. ve B.B. ilimiz Bahçelievler Mahallesi’nde bir depodan klima çalmaya çalıştı. Olayı fark eden vatandaşların polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri S.D. ve B.B.’yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler S.D. ve B.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

S.D. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan birinin elinde su şişesi ve lavaşla gelmesi gözlerden kaçmadı. Hakim karşısına çıkan hırsızların ikisi de tutuklanarak Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.