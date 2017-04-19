Lidere bir darbe daha

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında evinde karşılaştığı Eskişehirspor’a 2-1 mağlup oldu.

Haber: Barış Güzeltürk

TFF 1.Lig’de 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Eskişehirspor’a 2-1 yenildi. Eskişehirspor’a deplasmanda galibiyeti getiren goller 20. dakikada Erkan Zengin (pen.), 53’te de Bruno Mezenga attı. Evsahibi ekibin tek golü ise 86’da Ahmet Aras’dan geldi. 74’te Eren Tozlu gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 53 puanda kalırken, Eskişehirspor 48 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Stat: Malatya İnönü Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Sedat Ağçay, Pereira, İrfan Başaran (Ayıte dk. 45), Dialiba, Ferhat Kiraz (MBA dk. 73), Murat Yıldırım (Ahmet Aras dk. 84), Eren Tozlu

Eskişehirspor: Boffin, Tarık, Akaminko, Hakan Çinemre, Kamil Ahmet, Hasan Hüseyin (Dorukhan dk. 79), Uğur İnceman, Erkan Zengin, Hürriyet Gücer, Axel Meye (Ofoedu dk. 70), Bruno Mezenga

Goller: Ahmet Ara (dk. 86) (Evkur Yeni Malatyaspor), Erkan Zengin (dk. 20 pen.), Mezenga (dk. 53) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Eren (dk. 74) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Ferhat, Ertaç, Caner, Eren, Sadık, Ahmet (Evkur Yeni Malatyaspor), Bruno, Kamil Ahmet, Hürriyet, Boffin (Eskişehirspor)