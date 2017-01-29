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Lidere salonu dar ettiler

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Lidere salonu dar ettiler
Sebenspor Erkek Hentbol Takımı haftasonunda oynadığı maça 16 yaşındaki oyunculardan kurulu kadrosu ile çıktı. Ekibimiz lider İstanbul Üniversitesi'ni resmen elinden kaçırdı: 21-21.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Mücadele erkek takımı için sıradan bir maç değildi. 12 puanlı nağmağlup İstanbul Üniversitesi'ni ilk yarı 13-8 önde olmasına rağmen sporcuları tecrübesizliği ve ilk defa bu ligde oynamaları  sonrası beraberlikle bitirdi.  Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan antrenör Ümit Yıldırım, "Bizim için çok önemli 1 puan aldık. Oynadığımız rakiplerin bütçesi 100 bin lira, aylık 2 bin lira maaş alıyorlar. Biz 100 lira vermiyoruz hepsi kendi çocuğumuz diye. Ligin ilk yarısının son maçında lider Altay'ı içerde yendik ve İstanbul'u lider yaptık. İkinci yarının ilk maçında da yeni lider İstanbul Üniversitesi ile berabere kaldık. Yani bir çıkış var takımda. Haftaya önemli asıl rakibimiz ile oynayacağız" dedi.

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