MHP Bolu İl Başkanı Adem EVcil, Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye anlamlı ziyaret.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Bolu’ya selamını ileten MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil; “Liderimizin emrindeyiz” açıklamasında bulundu.

Evcil, daha sonra şunları söyledi; “MHP'si,Türkiye Kamu Sen,Ülkü Ocakları ve STK Başkanlarımızla Sayın Genel Başkanımızı makamında ziyaret ettik. MHP'si başkanlık divanı üyelerimizle ilimizle ilgili istişarelerde bulunduk. MHP'si ve Ülkü Ocakları STK'ları ile koordineli bir çalışma yürütmekte, geleceğin Türkiye'sine imanlı, itikatlı ve milli kadrolar yetiştirmektedir. Bu uğurda mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Bir olursak iri iri olursak diri diri olursak güçlü olacağız. Rabbim bu kutlu mücadelede yar ve yardımcımız olsun. Başbuğumuzun izinde, Liderimizin emrindeyiz. Sayın Genel Başkanımızın hemşerilerimize selamlarını ilettiler”

YAS EVİNDE TOY OLMAZ

Evcil, yılbaşı kutlamaları yapanlara da tepki göstererek, “Yas evinde toy olmaz” dedi.

Evcil, konu hakkında da şunları söyledi; Öncelikle 2016 yılında 20’yi aşkın terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız ve tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 2016 yılı ülkemizin son dönemlerinin en karanlık yılı olmuştur. Düzenlenen onlarca terör saldırısında yüzlerce insanımız canice katledilmiştir. Ülkemize yapılan saldırıların en ağırı da 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Bu alçakça saldırı ile ülkemiz derinden sarsılmıştır. Milletimiz,darbe girişimi karşısın da adeta şaha kalmış,vatanı uğruna canını hiçe sayarak bu devrin destanını yazmıştır. An itibariyle Ülkemiz içerde ve dışarıda varoluş mücadelesi vermektedir. 4 yanımız ateşle çevrilidir. Gün geçmemektedir ki bir şehit haberi ile yüreğimiz dağlanmıyor olsun. Böylesine bir ortamda yılbaşı adı altında eğlenceler düzenlemek ve her şeyi unutup eğlenmek şehitlerimize, ailelerine ve şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlık yapmaktır.

3000 yıllık yöremiz de bize atalarımızdan miras kalan altın öğüt "Yas evinde toy olmaz"dır. Şehit Analarının gözlerinde ki yaş dinmemişken, Soydaşlarımızın feryatları hâlâ kulaklarımızda çınlarken, yakılarak Şehit edildiği iddia edilen Askerlerimizle alakalı bir açıklama dahi yapılmamışken, teröre kurban verdiğimiz canların eti kemiğinden ayrılmamışken ve intikam alacağımız son düşman hâla nefes alıyorken MHP'si olarak tüm yılbaşı eğlenceleri ve kutlamalarına karşıyız.

Başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm bürokratlarımızı,siyasi parti teşkilatlarımızı, STK’larımızı ve kıymetli Bolu Halkını 31 Aralık Cumartesi günü, Büyük Camide yatsı namazına müteakip operasyon bölgelerindeki askerlerimiz ve 2016'da verdiğimiz şehitlerimiz için düzenleyeceğimiz Mevlidi şerife davet ediyorum. 2017 Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim milletimizin yar ve yardımcısı olsun