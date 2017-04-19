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Lig Sonuncusu Göztepe'yi Yendi

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Lig Sonuncusu Göztepe'yi Yendi
1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Bandırmaspor, Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Haber: Uğur BALABAN

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Bandırmaspor sahasında, Süper Lig adaylarından Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik maçın ilk yarısını ev sahibi takım 21. dakikada Üstün Bilgin'in kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

FARK AÇILDI

İkinci yarıda Göztepe beraberlik golünü bulmak için yüklenirken, Bandırmaspor kontra ataklarla etkili oldu.50. dakikada Doğan farkı ikiye çıkaran isim olurken, 74. dakikada Gökhan Karadeniz skoru 3-0'a getiren golü attı. Göztepe'nin tek golü ise 76. dakikada Jahovic'ten geldi.

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