Lig TV, beIN SPORTS oldu

Digiturk’ün beIN MEDIA GROUP’a katılmasının ardından kanal adları, logoları ve stüdyolar yenilendi. beIN çatısı altında toplanan kanallardan Lig TV’nin adı da beIN SPORTS oldu.

Haber: Barış Güzeltürk

Katar merkezli beIN Media Group LLC'ye satılan Digiturk’ün kendi kanalları, beIN çatısı altında toplandı. Lig TV’nin adı beIN SPORTS olarak tanıtıldı. Digiturk, beIN markası altında topladığı kanallarının yeni isim ve logolarını tanıttı. Bu çerçevede, Lig TV yenilenen stüdyolarıyla bundan böyle beIN SPORTS olarak yayın yapacak. Bu yenileme, 2014 Dünya Kupası yayınından bu yana beIN MEDIA GROUP’un yaptığı en büyük stüdyo yatırımı olarak da dikkat çekiyor.

Pazartesi'ye kadar ücretsiz

Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sundu.