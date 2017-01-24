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Liglere 11 Şubat'a kadar ara

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Liglere 11 Şubat'a kadar ara
TFF 1.Lige ve Spor Toto Süper Lig'e hafta sonunda oynanacak olan 19.hafta maçları sonrası, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur müsabakaları nedeniyle 11 Şubat'a kadar ara verilecek.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

TFF 1.Lig ve Spor Toto Süper Ligde hafta sonunda oynanacak olan 19.hafta maçları sonunda 1 hafta ara verilecek. Buna göre temsilcimiz Boluspor'un da yer aldığı TFF 1.Ligde 19.hafta maçları 27-30 Ocak tarihlerinde oynanacak. Kırmızı-beyazlılar 19.haftada 29 Ocak Pazar günü 13.00'te Elazığspor'u konuk edecek.  Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu maçları nedeniyle TFF 1.Ligin ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası 11 Şubat Cumartesi günü başlayacak ve 13 Şubat Pazartesi sona erecek.  Kırmızı-beyazlılar ara sonrası 20.haftada 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.

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