Liglere İsim Sponsoru aranıyor

Bolu’da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, U-14, U15, U-16, U17, U-19 ve Amatör liglerine isim sponsoru arıyor.

Haber: Semih Baykal

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 2017-2018 sezonu öncesi ilk toplantısını Karaçayırda bulunan ASKF binasında gerçekleştirdi. Toplantı da yeni sezonda U-14, U15, U-16, U17, U-19 ve Amatör’e katılacak takımların liglere katılım bedelleri, antrenman saatleri ve uymaları gereken kuralların anlatıldı. Fikir alışverişinin yapıldığı toplantı da kulüp başkanları U-14, U15, U-16, U17, U-19 ve Amatör lige isim sponsoru aradıklarını açıkladı. İsim sponsoru olan firmanın adı bir sezon boyunca aldığı ligin isim hakkına sahip olacak ve ligin ismi o firmanın adı olacak. Bu konuda Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu isteyen herkesin bu liglerden birine sponsor olabileceğini açıkladı. Spor Kulüpleri Federasyonu, bu konuda her türlü teklife açık olduklarını da kamuoyuna duyurdu.