Liglere milli maç arası

TFF 1.Lig ve Süper Ligde 3.hafta maçlarının ardından A Milli Futbol Takımının oynayacağı Dünya Kupası Grup Eleme maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verilecek.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Futbol Şampiyonası Finalleri’ne katılma mücadelesi veren Türkiye’nin, Ukrayna ve 5 Eylül’de Eskişehir’de oynayacağı Hırvatistan maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verilecek. 25-26-27 Ağustos’ta Süper Ligde ve TFF 1.Ligde oynanacak olan 3.hafta maçları sonrası 1 haftalık ara gerçekleşecek.

Ara sonrası Manisa maçı ile devam…

Temsilcimiz Boluspor, Gazişehir ile oynayacağı maçın ardında maçından yaklaşık 14 araya girecek. Kırmızı-beyazlılar aranın ardından 10 Eylül’de 4.hafta mücadelesinde Manisaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.