Lisede taciz skandalı

Mengen İlçemizde akıllara durgunluk veren bir taciz skandalı daha yaşandı. Mengen Gentaş Çok Programlı Lisesinde yaşandığı iddia edilen taciz skandalı ile ilgili bir öğretmen savcılık tarafından gözaltına alındı.

Mengen İlçesi Atatürk Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Abdurrahman Ç. Öğrencilerine cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesi ile Mengen Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenin geçici görev ile Mengen Çok Programlı Lisesinde görev yaptığı ve taciz iddiasının bu lise öğrencilerine yönelik gerçekleştiği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan öğretmenin ayağı kırılan ve raporlu olan lise beden eğitimi öğretmeninin yerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce geçici olarak lisede görevlendirildiği bildirildi. Haber ekibimiz Mengen adliyesi önünde nöbetçi mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Ayrıntılar az sonra….