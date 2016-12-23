  • BIST 77.188
  • Altın 127,620
  • Dolar 3,5068
  • Euro 3,6643
  • Bolu -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C

Lisede taciz skandalı

»
Lisede taciz skandalı
Mengen İlçemizde akıllara durgunluk veren bir taciz skandalı daha yaşandı. Mengen Gentaş Çok Programlı Lisesinde yaşandığı iddia edilen taciz skandalı ile ilgili bir öğretmen savcılık tarafından gözaltına alındı.

Mengen İlçesi Atatürk Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Abdurrahman Ç. Öğrencilerine cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesi ile Mengen Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenin geçici görev ile Mengen Çok Programlı Lisesinde görev yaptığı ve taciz iddiasının bu lise öğrencilerine yönelik gerçekleştiği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan öğretmenin ayağı kırılan ve raporlu olan lise beden eğitimi öğretmeninin yerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce geçici olarak lisede görevlendirildiği bildirildi.

Haber ekibimiz Mengen adliyesi önünde nöbetçi mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Ayrıntılar az sonra….

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ATEŞ MESLEKİ YETERLİLİĞİN ÖNEMİNİ ANLATTI23 Aralık 2016 Cuma 10:08
  • 2017'de 113,5 gün tatil var23 Aralık 2016 Cuma 10:04
  • Davarcıoğlu, Bolu yöresel kumaşları konferansına katıldı23 Aralık 2016 Cuma 09:59
  • BİN 465 KİŞİ BAŞVURDU22 Aralık 2016 Perşembe 19:11
  • Ordu mensuplarına yurt dışı yasağı22 Aralık 2016 Perşembe 19:07
  • FETÖ’den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi22 Aralık 2016 Perşembe 15:41
  • Narven kariyer günlerine büyük ilgi22 Aralık 2016 Perşembe 15:40
  • Yatırımcının Zincilerinden Kurtulması22 Aralık 2016 Perşembe 15:36
  • Öğrenciler Halep ve şehitler için yürüdü22 Aralık 2016 Perşembe 15:17
  • BOLU’YA 3 MİLYONLUK EK ÖDENEK22 Aralık 2016 Perşembe 12:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim