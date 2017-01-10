Lodos, Bolu'yu vurdu

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altından çıkamayan ilimizde sert esen rüzgar ile beraber fırtına etkisini göstermeye başladı. Sert esen rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken bazı bölgelerde çatı kaplamaları uçtu.

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Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Yoğun kar yağışı yerini sert esen rüzgara ve fırtınaya bıraktı. Son 50 yılın en sert kışının geçmesi beklenirken kar yağışı etkisini azalttı güney yönünden esen sert rüzgar ile beraber termometreler eksi dereceleri göstermeye başladı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu gece kar yağması beklenirken yarın öğle saatlerinde güneş tekrar açacak ama sıcaklıklar yükselmeyecek. Bu hafta içinde ise hissedilecek en düşük sıcaklığın -8 derece ile Cuma günü olması bekleniyor.

CANINI ZOR KURTARDI

Saatte 21 km hızla esen rüzgar beraberinde bir çok olumsuzluğu da getiriyor. Yeni Hal'de rüzgarın şiddetine dayanamayan bir ağaç kırılarak yola devrilirken, bir vatandaşında canını zor kurtardığı öğrenildi. Kırılan ağacın üzerine düştüğü vatandaş son anda kenara çekilerek canını kurtardı. Şehrimizde etkisini gösteren rüzgarla beraber olumsuz olayların yaşanabileceği konusunda ise Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

ÇATI KAPLAMASI UÇTU

Öte yandan Cumhuriyet caddesinde bir binanın çatı kaplamalarından kopan bazı parçaların caddeye düşmesi panik yarattı. Sert rüzgar nedeni ile koparak insanların yürüdüğü caddenin ortasına düşen çatı kaplamalarının büyük bir şans eseri yoldan geçenlere isabet etmemesi olası bir faciayı önledi. Caddeye yayılan kaplama parçalarını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, “bizi Allah korudu” paylaşımında bulundular.

İTFAİYE YOĞUN MESAYİDE

Hızı saatte 6 kilometreyi bulan rüzgarlar nedeni ile yarım saat içerisinde Bolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne üç farklı baca yangını çağrısı geldi. Yarım saat içinde 3 baca yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri Köprücüler Köyü, Büyükberk Köyü ve Aktaş Mahallesi Kaplıca yolu üzerindeki konutlardan gelen yangın çağrılarını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.