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MAÇIN ARDINDAN NE DEDİLER?

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MAÇIN ARDINDAN NE DEDİLER?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. Haftasında Boluspor sahasında Kayserispor’la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

HABER: Uğur BALABAN

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, üç puan alamadıklarını fakat iyi oyun çıkardıklarını belirterek, "Karşılaşmanın ilk 15 dakikasını istediğimiz gibi oynayamadık. Sahada çok basit pas hatası yapan, sahada kimin koştuğu belli olmayan bir Boluspor vardı. 16. dakikadan itibaren değişik bir görüntüye büründük. Zaman zaman çok iyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, aynı kadro ile ligde oynadıkları maçın ardından tekrar karşılaşmaya çıktıklarını ve hem lig hem de kupa maçlarını bir arada götürmenin zor olduğunu söyledi. Yalçın, lige konsantre olmaları gerektiğini ifade ederek, "Bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Gruptan çıkarsak devam edeceğiz. Biz Kayserispor olarak çok rahat değiliz. Özelikle, ligdeki pozisyonumuz çok sıkıntılı, bizim için şu anda lig çok daha önemli” dedi.

 

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