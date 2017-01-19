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Maçın Bilet Satışı Sürüyor

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Maçın Bilet Satışı Sürüyor
Sivasspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı sürüyor. Boluspor taraftarları maçı 10 liraya izleyebilecek.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında pazar günü (22 Ocak 2017) saat 16.00´da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan Sivasspor-Boluspor maçının e-bilet satışı sürüyor.

Bilet Satış Yerleri Şöyle:

İnternette: www.passo.com.tr

Boluspor Passolig Noktası

Sivasspor Store:  Adres: Kongre Müzesi bahçesi - Saat: 10.30 ile 19.00 (Maç günü bilet ve Passo Lig Kart satışı yapılmayacak.)

Stadyum:  Adres: Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önünde bulunan Passo Lig gişeleri

Satış Günleri: Cumartesi ve maç günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında

Passolig Kartı bulunmayan taraftarlar da maç gününe kadar Sivasspor Store'dan kartlarını anından alabilecek.

Sivasspor - Boluspor maçının bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 20 TL

Maraton Alt Tribün: 15 TL

Osman Seçilmiş Kale Arkası Alt Tribünü: 5 TL

Misafir Takım (Boluspor): 10 TL

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