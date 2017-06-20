Malatyaspor 2 Temmuz’da Bolu’da toplanacak

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 2 Temmuz’da Bolu'da toplanarak ilk etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Haber: Uğur BALABAN

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kamp programını netleştiren sarı-siyahlı kulübün Bolu ve Düzce olmak üzere 2 ayaklı bir kamp programı yapacağı belirtildi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinin 2 Temmuz’da Bolu'da toplanıp hazırlıklara başlayacağı bildirildi. 15 Temmuz’a kadar Bolu’da çalışacağı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor’un 18 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’na geçeceği ifade edildi. Sarı-siyahlılar 31 Temmuz’da kamp çalışmalarını tamamlayarak, Malatya’da yeni sezonun ilk maçının hazırlıklarına başlayacak. Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp kadrosunda Vedat Kapurtu, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Murat Yıldırım, Ferhat Kiraz, Azubuike, Mba, Dialiba, Pereira, Sedat Ağçay, Eren Tozlu, Fabien Farnolle, Set Sincere, Khalid Boutaib ve Issiar Dia'nın olması bekleniyor.