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Malatyaspor’da Boluspor mesaisi sürüyor

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Malatyaspor’da Boluspor mesaisi sürüyor
TFF 1. Lig’de ilk yarının 16 hafta üzerinden oynanacak olması nedeniyle hafta sonu ilk yarının son maçına çıkacak Yeni Malatyaspor bu karşılaşmanın hazırlıklarına Pınarbaşı’nda devam ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dün saat 13.30’da başlayan idmana sakat olan Amutu dışında tüm futbolcular katıldı. İrfan Buz nezaretinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde düz koşu ve ısınma hareketleri yapan oyuncular daha sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Savunma ve hücum oyuncularına dar alan oyunu oynatan İrfan Buz, takımı 4 gruba bölerek, her oyuncunun bireysel performansını yakından inceledi. Boluspor maçı hazırlıklarına Malatya’da hazırlanan sarı-kırmızılı bugün takım uçak ile Ankara’ya oradan da kara yoluyla Bolu’ya geçecek.

Amutu ve Ahmet Burak Solakel Bolu maçında yok

Öte yandan Yeni Malatyaspor’da Bolu maçı öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakat olan Amutu ile beraber sarı kart cezalısı durumuna düşen Ahmet Burak Solakel’de Bolu’da forma giyemeyecek.

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