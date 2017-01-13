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Manisaspor döndüğüne pişman

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Manisaspor döndüğüne pişman
Türkiye 1.Ligi’nde 2’nci yarının ilk maçında bugün Boluspor’u konuk etmeye hazırlanan Manisaspor, Antalya’dan döndüğüne pişman oldu.

Haber : Gökhan Aksoy

Kamp dönüşü Tarık Almış Tesisleri’nin zemini buz tutuğu için saha kenarında düz koşu yapmakta yetinen siyah beyazlı ekip, dün akşam antrenmanını ise Lalelik Mahallesi’nde vatandaşlar için yapılan koşu parkurunda gerçekleştirdi. Kendi tesislerindeki ilk çalışmasını bu sabah karla kaplı zeminde yapan Manisaspor’da sakatlığı süren Berk ve çocuğu ameliyat olduğu için izin alan kaleci İsmail antrenmana katılmadı. Bu arada eylül ayında çapraz bağları kopan Timur Karagülmez de Manisa’ya gelerek çalışmalara başladı.

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