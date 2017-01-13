Manisaspor'da Bakaki ve Konde kadro dışı

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, TFF 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor ile oynayacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber: Barış Güzeltürk

Karafırtınalar, Antalya kampının ardından Manisa’daki yoğun kar yağışı sonrasında zemin koşulları nedeniyle Boluspor maçı hazırlıklarını Kuşadası’nda yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Boluspor maçına kendi tesislerimizde hazırlanmayı istiyorduk ama maalesef koşullar nedeniyle bu olmadı. Öncelikle Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Sayın Seyit Mehmet Özkan’a tesisleri bize açtığı için, bize burada gösterdikleri ilgiden dolayı da Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve ekibine teşekkür ederim.” dedi. Boluspor maçının her iki takım için çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Karafırtınalar, “Rakibimiz bizden önce oynadığı karşılaşmaların birinde deplasmanda 4, diğerinde ise kendi evinde 5 gol kalesinde görmüş. Canı yanmış bir takımla karşılaşacağız, yaralı bir aslanla oynayacağız. Boluspor zaten kadro kalitesi yüksek bir takımdı ve devre arasında da çok ciddi transferler yaptılar. Yeni transferlerinden ne kadarını oynatabilecekler bilmiyoruz. Rakibimizin analizi konusunda, hazırlık maçlarında oynattıkları ortalama bir kadro var ve çalışmalarımızı bunun üzerinden yapıyoruz. Bu maçın hazırlıkları çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bizim onlardan daha çok puana ihtiyacımız. Eksiklerimiz var. Berk’in tedavisi devam ediyor, Erman cezalı durumda. Bakaki ve Konde kadro dışı. Bu oyuncuların hepsi de oynayan isimlerdi. İsmail de oğlunun tedavi süreci nedeniyle aramıza yeni katılacak ve iki günlük antrenmanla maça çıkabilecek. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, alt bölgeden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz.” diye konuştu.