Manisaspor’da Krizin Adı Enaramo

Manisaspor'da yılan hikayesine dönen Michael Enaramo sorununda yönetimle gemileri yaktı

Haber:Uğur BALABAN

Haftalardır "Gidecek mi, kalacak mı?" tartışmalarının merkezinde yer alan 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, babasının rahatsızlığını öne sürerek gittiği Nijerya'dan başkan Abdullah Mergen'i arayarak, söz verdiği gibi 10 Ocak'ta gelemeyeceğini bildirdi. Antalya kampına da katılmayan Eneramo'nun tavrına tepki gösteren başkan Mergen'in Nijeryalı golcünün sözleşmesinin feshedileceğini söyledi. İlk yarıda sadece 9 maçta forma giyen Eneramo, Katar'dan teklifler aldığını söyleyerek, Manisaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

UĞUR VE UMUT BEKLEMEDE

Manisaspor'da, Boluspor maçı hazırlıkları devam ederken, herkesin aklındaki soru transfer yasağının ne olacağıyla ilgili. Sözleşmesi yapılan ancak lisansı çıkartılamayan Uğur Pamuk ve Manisa'ya gelip takıma katılan Umut Gündoğan yönetimden gelecek iyi haberi bekliyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar en az 4 takviye istiyor.

TARZAN PARKTA ÇALIŞTI

Sonrasında verilen iznin ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çalışmalara başlayan Manisaspor'a kar engeli çıktı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Tarık Almış Spor Tesisleri'nin zemininin karla kaplanması ve donması nedeniyle siyah-beyazlılar, Boluspor maçının hazırlıklarını Laleli Koşu Parkuru'nda gerçekleştirildi. Tarzanlar, kar yağışı nedeniyle kent dışında kamp yeri arıyor.