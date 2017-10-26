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MARKA toplantısı gerçekleşti

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MARKA toplantısı gerçekleşti
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Ekim Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı MARKA Yönetim Kurulu Başkanı Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında Bolu’da gerçekleştirildi.

Bolu Abant’da gerçekleştirilen toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Valisi Aydın Baruş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Çakır, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Bacan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu iştirak etti.Toplantıda; Ajansın aylık ekonomik görünüm raporu, 2017 yılı Ekim Ayı harcama ve mali değerlendirildi, MARKA’nın 5 İli kapsayan bütünleşik turizm çalışması ile 2017 mali destek programlarının sunumu yapılarak diğer gündem maddeleri görüşüldü. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.  

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