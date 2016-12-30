  • BIST 77.871
  • Altın 131,465
  • Dolar 3,5240
  • Euro 3,7155
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C

Masa Tenisinde şampiyonlar belli

»
Masa Tenisinde şampiyonlar belli
Okul Sporları Masa Tenisi Genç Erkekler ve Genç Kızlar İl Birinciliği mücadelelerinde şampiyonlar belli oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Karaçayır Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar 16 Erkek, 4 Kız takımı katıldı. Müsabakalar sonrası Erkeklerde İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Kızlarda ise İbrahim Koçbeyoğlu Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Masa Tenisi İl Temsilcisi Murat Fırat Baydar’dan alınan bilgiye göre 1.olan takımlar  ilimizi 11 Şubat’ta Düzce’de yapılacak olan gruplarda temsil edecek. Temsilcilerimiz gruplarda başarılı olmaları halinde bu kez 8 Nisan’da Karaman’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında yarışacak. Kontenjanı ise federasyon belirleyecek. İşte Bolu’da maçlarda oluşan dereceler:                       

Erkekler

1.İzzet Baysal Anadolu Lisesi

2.Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

3.Anadolu İmam Hatip Lisesi

4.Canip Baysal Lisesi

5.Fen Lisesi

6.İzzet Baysal Teknik Anadolu Lisesi

Kızlar

1.İbrahim Koçbeyoğlu Anadolu Lisesi

2.Bolu Fen Lisesi

3.Bolu Anadolu Lisesi

4. Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Masa Tenisinde şampiyonlar belli30 Aralık 2016 Cuma 10:17
  • Amatörde tüm maçlar yarın30 Aralık 2016 Cuma 10:00
  • Şahin Ertem'den Mustafa Yaman'a Ziyaret30 Aralık 2016 Cuma 08:32
  • Şentürk Ankara Off Road 2.Si30 Aralık 2016 Cuma 08:23
  • Kıbrıscık'ta hedef liderlik30 Aralık 2016 Cuma 08:20
  • 3 gole 3 puan30 Aralık 2016 Cuma 08:18
  • Belediyespor yenilmezliği bozdu30 Aralık 2016 Cuma 08:15
  • Forvete DEV isim30 Aralık 2016 Cuma 07:17
  • Onun için sıraya girdiler30 Aralık 2016 Cuma 07:13
  • Futbol Hakemliği Kursu açılıyor29 Aralık 2016 Perşembe 14:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim