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Meclis toplantıları devam ediyor

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Meclis toplantıları devam ediyor
İl Genel Meclisi kasım Ayı toplantılarının Cuma günü gerçekleşen oturumunda iki madde görüşülüp karara bağlanırken, toplantılar önümüzdeki hafta da devam edecek.

Haber: Gökhan Aksoy

Yaşar Yüceer Başkanlığında 1 Kasım Çarşamba günü başlayan İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Cuma günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak Göynük ilçesi, Örencik köyü, Merkez mahallesine Q:1.50 lt/sn.likFındıklıdere su kaynağının (Q:0.50 lt/sn.lik kısmının yerinde bırakılması koşuluyla) Q:1.00 lt/sn.lik kısmının ilave içme ve kullanma suyu olarak tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. söz konusu tahsisin uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edilirken, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait kirada bulunan mülklerin kira sürelerinin bir yıl müddetle uzatılması talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

 

 

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