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Meclis üyeleri İngiltere yolcusu

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Meclis üyeleri İngiltere yolcusu
Bolu Belediye Meclisi üyeleri görüşülen gündem maddesinin ardından TEKSU Yönetimi'nin davetlisi olarak İngiltere'ye gidiyor.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu Belediye Meclisi'nde yeni yılın ilk toplantısında ki bir diğer gündem maddesinin görüşülmesinin ardından sağlanan oy birliği ile meclis üyeleri İngiltere'ye gidiyor. Görüşülen maddede TEKSU Yönetimi'nin davetlisi olarak meclis üyeleri 19 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında İngiltere'ye gidecek. Bolu'yu temsilen gidecek olan isimler ise Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya, Meclis Üyesi Burak Balaban, Hakan Özmen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Mühendis Adnan Demirel, Mühendis Ali Keşçioğlu, Mühendis Mehmet Öztürk oldu.

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