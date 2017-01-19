Ercoşkun, "Yeni dönemde yargı 'bağımsız ve tarafsız' olacak. Başbakanlık kaldırılacak ve Cumhurbaşkanını yine sadece halk seçecek.

Cumhuriyet rejiminden kesinlikle taviz verilmeyecek. Cumhurbaşkanı'na yargı yolu açık olacak, Meclis'in yetkisi ve etkisi daha da güçlü hale gelecek" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği sonrası referandumla hayata geçmesi hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni verdiği röportajla madde madde anlattı, kamuoyundaki tartışmalı sorulara yanıt verdi.

Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişiklik teklifinin 2. tur görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda devam ettiğini ve görüşmelerin hafta sonu sona ermesini öngördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin milletin vereceği kararla hayata geçmesini arzu ettikleri için Türkiye'nin Nisan ayında referanduma gideceğini aktaran Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin Türkiye'de demokrasiye sağlayacağı kazanımları şöyle açıkladı:

YARGI 'BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ' OLACAK

"Mevcut anayasa bilindiği üzere 1980 darbesi sonrası oluşturulan ve çeşitli düzenlemelerle bugüne dek kullanılagelen 1982 Anayasası. Mevcut anayasada yargı sadece bağımsızdı, şimdi ise yargı 'bağımsız ve tarafsız' olacak.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI 18'E İNECEK

Milletvekilliği konusunda da pozitif kazanımlar hayata geçecek. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak ve daha çok temsil imkanı sağlanacak. Milletvekili seçilme yaşını 40'tan 25'e düşürülmesi iktidarımız döneminde hayata geçti. 'Bu yetmez' dedik ve gençlerimizin siyasette önünü açabilmek için milletvekili seçilme yaşı 18'e inecek. 18 yaşında oy kullanarak Milletvekili seçebilen birisinin aynı zamanda Milletvekili olabilmesinin böylelikle önü açılacak.

TBMM, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkilerini kullanmaya devam edecek.

TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla denetleme yetkilerini sürdürecek.

BAŞBAKANLIK KALDIRILACAK, CUMHURBAŞKANINI SADECE HALK SEÇECEK

Cumhurbaşkanını 5 yıllığına doğrudan halk seçecek. Şuanda çok geniş yetkilere sahip olup hiçbir imzasından sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanı sözkonusu. Bu değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanı'na bundan sonra yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak.

Hem Cumhurbaşkanı, hem TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak. HSK üyelerini TBMM ve Cumhurbaşkanı seçecek. Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip, Meclis'in onayına sunacak. Başbakanlık kaldırılacak."

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN TARTIŞMALI SORULARA SON NOKTA

Milletvekili Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemini'ni madde madde açıkladığı açıklamaları yanı sıra kamuoyundaki tartışmalı sorulara da yanıt verdi.

Milletvekili Ercoşkun, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Cumhuriyet rejiminde değişikliğe mi gidilecek?" yönündeki muhalif endişeleri de beraberinde getiren tartışmalı soruya şu yanıtı verdi:

CUMHURİYET REJİMİNDEN KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir hükümet sistemidir. Dolayısı ile yapılmak istenen sadece bir hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Demokratik Cumhuriyet'tir ve öyle de kalacaktır. Hayata geçirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir, bir başka deyişle de Güçlü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir. Cumhuriyet ve Cumhuriyeti'in kazanımları noktasında hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın."

CUMHURBAŞKANINA YARGI YOLU AÇIK OLACAK

Milletvekili Ercoşkun, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hayata geçmesi halinde Cumhurbaşkanı dokunulmaz mı olacak? sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Sistem değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı yargı boyutunda bir güç elde etmeyecek. Hatta yargı güvenilirliğini artırmak noktasında değişiklikle atılan adımlardan biri de, Cumhurbaşkanının yargılanabilmesine imkan tanımaktır. Yani Cumhurbaşkanına da yargı yolu açık olacak. Meclis, üye tam sayısının 5'te 3'ünün (360) gizli oyuyla Cumhurbaşkanına soruşturma açılmasına karar verebilecek. Yine Meclis, üye tam sayısının 3'te 2'sinin (401) gizli oyuyla Cumhurbaşkanı hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek."

MECLİS'İN YETKİSİ VE ETKİSİ DAHA DA GÜÇLÜ HALE GELECEK

Ercoşkun, kamuoyunda yanıtı tartışılan, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Meclis'in etkisi ve yetkisi azalacak mı?" şeklindeki soru karşısında da; "Önemle belirtmeliyim ki, Anayasa değişikliği ile hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi Meclis'i daha da güçlü hale getiriyor. Yeni sistemde Bakanlar Kurulu Meclis dışından oluşturulacağı için veya bakan olacak bir milletvekilinin milletvekilliği düşeceği için yürütmenin, yasama üzerindeki etkisi bitecek ve milletvekilleri daha güçlü ve etkin hale gelecek. Yasa çıkarma ve kaldırma yetkisi yine TBMM'de olacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI HER TÜRK VATANDAŞI GİBİ KANUNLARA TABİ OLACAK

Ercoşkun, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Cumhurbaşkanı sınırsız haklara mı sahip olacak?" sorusuna ise, "Devletin başı olarak Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kanunlar çerçevesinde sürdürecek.

Buna örnek olarak, Cumhurbaşkanı Meclis'i tek taraflı feshedemeyeceğini gösterebiliriz. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse, Cumhurbaşkanlığı da düşer. Bu durumda da TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri birlikte yapılır. Yine TBMM, Cumhurbaşkanını feshederse, TBMM'de feshedilmiş olur ve yine iki seçime birden gidilir" yanıtını verdi.

REFERANDUM SONRASI ERKEN SEÇİM YAPILACAK MI?

Ercoşkun, açıklamalarının son bölümünde, siyasetle ilişkili ya da ilişkisiz hemen hemen herkesin üzerinde tartıştığı, "Referandum sonrası Türkiye yeni bir genel seçime gidecek mi?" sorusuna da yanıt vererek, "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, 3 Kasım 2019'da, normal seçim takvimine göre yapılacak" dedi ve bu konudaki tartışmalara da son noktayı koydu.