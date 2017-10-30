Mecliste bütçe mesaisi başlıyor

​Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmelerinin de yapılacağı İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları 01 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Ay boyunca devam edecek toplantılarda 2018 yılının bütçesi belirlenmiş olacak.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları Çarşamba günü başlıyor. Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıların ilk haftasında Bolu ve ilçeleri ile alakalı gündem maddeleri ele alınacak. Daha sonra ay sonuna kadar devam edecek toplantılarda kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe talepleri ele alınacak ve 2018 yılının bütçesi belirlenecek. Toplantıların Çarşamba günü gerçekleşecek ilk oturumunda 2018 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesinin görüşülecek. Ardından Merkez İlçe, Güneyfelakettin Köyü Çiftlik (Değirmenyanı), Cinler ve Muslar Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılması talebi ele alınacak. Gerede İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak üzere yardım bölümünden 86.251 TL. ödeneğin, Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporda bu toplantıda karara bağlanacak.

02 KASIM PERŞEMBE

Toplantıların Perşembe günü gerçekleşecek oturumunda ise Merkez ilçe, Abant yolu, Çayırbıçkı mevkiindeki Abant alası yetiştirme ünitesinde kullanılmak üzere Q:15.00 lt/sn.lik Karlıdere membaının Q:2.00 lt/sn.lik kısmının Orman ve Su İşleri Bakanlığı, IX. Bölge Müdürlüğü, Bolu Şube Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek raporu görüşecek olan meclis üyeleri, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe Tabaklar Mahallesi 317 ada, 110 parselde bulunan taşınmaz üzerine İl Özel İdare İş Merkezi inşaatı yapılabilmesi için gerekli ödenek ihtiyacının karşılanması için İller Bankasından borçlanma talebi ele alınacak.

03 KASIM CUMA

Cuma günü ise Göynük ilçesi, Örencik köyü, Merkez mahallesine Q:1.50 lt/sn.lik Fındıklıdere su kaynağının (Q:0.50 lt/sn.lik kısmının yerinde bırakılması koşuluyla) Q:1.00 lt/sn.lik kısmının ilave içme ve kullanma suyu olarak tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak.

06 KASIM PAZARTESİ

Kasım Ayı toplantılarının Pazartesi günü devam edecek oturumunda ilk olarak Merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki belediye sınırları dışında bulunan okulların fiziki durumları, okul bahçeleri ve çevre düzenlemeleri ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi için araştırma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Mudurnu ilçesi, Yeniceşeyhler köyü hudutlarında, tapunun 1050 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli turizm tesis alanı amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporun karara bağlanmasının ardından İl Özel İdaresinde çalışan memur personel, tam zamanlı sözleşmeli personel ile İl Özel İdaresinde geçici olarak görevlendirilen memur personele sosyal denge tazminatının verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor görüşülerek karara bağlanacak.

07 KASIM SALI

Toplantıların Salı günü devam edecek oturumunda da Göynük ilçesi, Kumcuk köyü hudutlarında, tapunun 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile1/1000 ölçekli turizm tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek.