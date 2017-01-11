"MEDENİYET SÖYLEŞİLERİ" DEVAM EDİYOR

“Köroğlu Yazarlık Okulu” Projesi kapsamında “Medeniyet Söyleşileri”nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Hitabet ve Yorum Uzmanı Mustafa Firengiz’in konuşmacı olarak davet edildiği programa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Kundakçı, Muvafık Kılıç ve Levent Şener, Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ahmet Koçak, Proje koordinatörü Fahri Tuna, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan programda 15 Temmuz’da milletimizin göstermiş olduğu kahramanlık mücadelesini anlatan bir belgesel gösterimini izleyen davetliler gözyaşlarına hâkim olamadılar.

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Hitabet ve Yorum Uzmanı Mustafa Firengiz, Çanakkkale Savaşının yaşandığı dönemin tarihsel gelişimini ve savaşın boyutlarını belirten anlatımını yaptıktan sonra Merhum Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiiri coşku dolu sesiyle okurken öğrenciler tarafından sık sık alkış yağmuruna tutuldu.

İstiklal Marşımızın tarihi önemine ve anlamına değinen Mustafa Firengiz, katılımcılara İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın kıtalarını yazarken hiçbir karşılık beklemeden vatansever kişiliğiyle yazdığını söyledi.

Program Mustafa Firengiz’in salondaki katılımcıların tüylerini diken diken eden İstiklal Marşımızı okumasının ardından Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz tarafından Mustafa Firengiz’e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.