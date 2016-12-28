"MEHMET AKİF ERSOY OKUMALARI" PROJESİ FİNALİ YAPILDI

Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen evinde 27 Aralık Salı günü“Mehmet Akif Ersoy Okumaları" Projesi final programı düzenledi

Haber : Gökhan Aksoy

Programa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Şube Müdürleri Recai Yörük, Bayram Kundakçı ve Yücel Taşdemir, “Köroğlu Yazarlık Okulu" Projesi atölye çalışmalarını yürüten yazarları Mukadder Gemici, Mehmet Şeker,Fahri Tuna ile şairler Arif Bük ve Adem Karafilik katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in konuşmasının ardından Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Simge Potur, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi M. Fatih Biçer, Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Behiye Ünalan “Mehmet Akif Ersoy Okumaları" Projesi çalışmalarını anlattılar.

Programda 1 yıl boyunca devam eden çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından protokol tarafından projeye katılan öğrenciler katılım belgesi ve hediyeler verildi.