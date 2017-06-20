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Mehmet Uslu Şimşekli oluyor

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Mehmet Uslu Şimşekli oluyor
Boluspor’un transfer listesinde yer alan tecrübeli sol bek Mehmet Uslu Adana Demirspor ile anlaşma aşamasına geldi.

Haber: Barış Güzeltürk

Boluspor ile uzun süredir adı geçen Konyaspor'dan ayrılan deneyimli sol bek Adana Demirspor ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.. Son kararı ilerleyen günlerde verecek olan uslu büyük bir teklif gelmez ise önümüzdeki sezon mavi lacivert formayı terletecek. Konyaspor’dan ayrılan oyuncu Mehmet Uslu, 'veda' başlığıyla ayrılığını duyurdu. Uslu, " 4 senedir formasını gururla giydiğim Konyaspor kulübü ile sözleşmem sona ermiştir.. İyi günlerimiz oldu kötü günlerimiz oldu ama ben Konyaspor ve taraftarını iyi günlerimle ve yakaladığımız eşsiz başarılarla hatırlamak istiyorum. Beni de iyi hatırlamanız dileğiyle hakkınızı helal edin" dedi.

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