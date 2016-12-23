  • BIST 77.404
  • Altın 127,880
  • Dolar 3,5128
  • Euro 3,6688
  • Bolu -3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C

Mengen Belediye Avrupa Şampiyonu

»
Mengen Belediye Avrupa Şampiyonu
Faaliyete geçtiği günden bugüne kadar azim ile çalışan ve birçok şampiyonluğa imza atan Mengen Belediye Spor Muay Thai takımı Avrupa şampiyonluğunu kazanarak yine gururumuz oldu.

Haber: Gökhan AKSOY

Son olarak katıldıkları İnternational EMF Antalya Muay-thai Open Cup’s ‘ta sporcumuz Batuhan YILMAZ Azerbaycanlı rakibi Eldar MAHMADOV’ a karşı üstün performans sergileyip Avrupa Kupası Şampiyonu olurken, Ceren YILMAZ ise Rus rakibini nock out ile yendi. Milli ünvanını kazanarak Şampiyonaya bir kez daha Mengen’in damgasını vuran sporcularımız, şampiyona dönüşü milli formalarıyla Antrenörleri Ertan AKDOĞAN ile birlikte Belediye Başkanını makamında ziyarette bulundular. Sporcular ve Antrenörleri için Belediye Personeli ile birlikte şampiyonanın videosunun izlendiği bir kutlama organizasyonu hazırlayan Belediye Başkan Turhan BULUT, birlikte kutlama pastası kestiği sporcuları ve antrenörlerini tek tek tebrik ederek 2015 ve 2016 yılı şampiyonlarından duyduğu gururu dile getirdi ve başarılarının devamını diledi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak23 Aralık 2016 Cuma 08:49
  • Başarı "Doğa"mızda var23 Aralık 2016 Cuma 08:43
  • Boluspor okul ziyaretlerine devam23 Aralık 2016 Cuma 08:42
  • Badmintonda Belediyespor Rüzgarı23 Aralık 2016 Cuma 08:41
  • Düdük Alper Ulusoy'da23 Aralık 2016 Cuma 08:38
  • Tam 9 keyifli maç23 Aralık 2016 Cuma 07:06
  • Ertem teşekkür etti23 Aralık 2016 Cuma 06:45
  • Penaltılar olmasa Bolu liderdi!..22 Aralık 2016 Perşembe 11:15
  • Mehmet Akyüz sesleri22 Aralık 2016 Perşembe 11:13
  • Acımız büyük!22 Aralık 2016 Perşembe 11:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim