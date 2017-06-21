Mengen Çayı'nda keyifli yolculuk

Yağmur sularıyla yükselen Mengen Çayı, rafting meraklılarını ağırlamaya başladı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son günlerde ilçede etkili olan sağanağın ardından Mengen Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Su seviyesi ve debisinde artış yaşanan çay, raftingcilerin ilgi odağı oldu.

Çayda arkadaşı ile rafting yapan İsmail Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde artan yağış ile çayın suyunda artış yaşandı. Arkadaşımla birlikte çayda rafting yapmaya karar verdik.” dedi.

Halit Şahin ise yörede çayın su seviyesindeki artışın genel olarak tedirginlik yaratmasına karşın bunun değerlendirilebileceğini de göstermek istediklerini ifade ederek, "Mengen Çayı'nda rafting yapılabildiğini gösterdik. Hayatımın en keyifli dakikalarını yaşadım. Birkaç bot ya da başka ekipler de olsa daha keyifli olabilir tabi." ifadelerini kullandı.