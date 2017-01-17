MENGEN HIZLA YÜKSELİYOR

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, bir televizyon kanalının konuğu oldu ve Mengen’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bir televizyon programının konuğu olan, Belediye seçimlerindeki başarısının sırrını anlatan ve Mengen’in kendisi için önemine değinen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen’de birinin ayağına basarak hiç siyaset yapmadığını ama önceki yönetimlerde Mengen halkına haksızlık yapıldığını belirtti.

Başkan Bulut program boyunca Belediye Başkanı seçildiğinden buyana geçen 32 aylık süreçte Mengen’de hayata geçen projelerden bahsetti.

“Mengen her geçen yıl küçüldükçe küçülmüş”

1948 yılında Mengen’in ilçe olduğunu hatırlatan Bulut, “1948 yılından 2016’ya kadar gelen süreç içerisinde Mengen’de bir şeyler yapılmış mı? Benden önceki 11 tane Belediye Başkanımız bir şeyler yaptılar ama yeterli değildi. Mengen’in toprak yapısı küçük, ormanlarımız büyük ve Mengen’in tarımsal anlamda bir yoksulluğu var. Ormanlar fazla olmasına rağmen halkımızın ormanlardan elde ettiği gelir her geçen yıl düşmüş, köylerdeki insanlar kentlere göç etmiş. Mengen her geçen yıl küçüldükçe küçülmüş” dedi.

“Mengen halkı demokrat, çağdaş bir yapıya sahip”

Başkan Bulut, “Mengen’i kuranlar çağdaş bir kent hayal ettiler. Bizler de onların izindeyiz. Bunun da tabanı Mengen’de var. Mengen halkının yapı olarak demokrat, çağdaş bir yapıya sahip. Mengen’i kuranlar Atatürk’e bağlı, Cumhuriyete ve Cumhuriyetin değerlerine saygılı ve bizleri de aynı terbiyeyle yetiştiren atlarımızın attığı adımları devam ettiriyoruz. Çağdaş kent dediğiniz zaman yolunuz, sokağınız sizin kimliğinizi ortaya koyuyor. Mengen’de göreve geldiğimde toplam yapılan yol 6 bin metrekareydi. Söz verdik ve bir buçuk yıl içerisinde 50 bin metrekare yol yapacağız dedik. Geçen yıl Kasım ayında 50 bininci metrekareyi mahallemizin çocuklarıyla yerleştirdik. 2016 yılında da söz verdiğimiz 90 bin metrekarelik yolu da tamamladık. Mengen’de bulunan 4 mahallemizdeki tüm yolları Mengen’in doğasıyla örtüşen parke taşlarla yaparak tamamladık” bilgilerine yer verdi.

“Ne söz verdiysem yerine getirdim”

Verdiği sözleri yerine getrdiğini ifade eden Başkan Bulut, “Bugün tüm sokak ve mahallerimizde çok rahat geziyor. Tüm kapılarda sevgi ile karşılaşıyoruz. Daha personel sokağa çıkmadan ben erken saatlerde sokağa çıkar ve dolaşırım. Bir gün öncesinden yapılan işleri görürüm. Temiz bir sokak gördüğüm zaman, sorumlu arkadaşlara teşekkür ederim. Beğenmediğim bir sokak görürsem de sorumlu olan arkadaşları ikaz ederim. Çünkü benim halkım sabahleyin temiz sokağa çıkmalı, temiz su içmeli ve Belediyeye olan güveni asla sarsılmamalı. Her mahallede, her sokakta sözlerim var. Ne söz verdiysem de bunları yerine getirdim” diye konuştu.

“Üreten bir Belediye olmanın keyfini yaşıyoruz”

Çocukları çok sevdiğini belirten Başkan Bulut, “1.Etap TOKİ’de sözünü verdiğim modern ve çağdaş 3 bin metrekarelik parkımızı tamamladık. Buraya bin beşyüz metrekare güzel bir spor alanı yaptık. Atıl duruma gelen eski Nikah salonumuza Ahşap Atölyesi kurduk ve üreten bir Belediye olmanın keyfini yaşıyoruz. Tabaklar Mahallesine iki yıl önce CHP Gençlik Kollarının başlatmış olduğu park çalışmasını tamamladık ve Vatan Parkını açtık. Top oynayacak yerimiz yok diyen gençlerimize şimdi ikinci bir park yapıyoruz ve bahara doğru inşallah Tabaklar Mahallesine de spor parkımızı açacağız. Bu projeleri tüm mahallelere yayıp bütün mahallelerdeki çocuklarımızın çocukluğunu güzel bir şekilde yaşamalarına olanak sağlayacağız. Çocuklarımızı çok seviyorum, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Her yarı yıl tatilinde güzel bir tiyatro gurubunu Mengen’e getirerek onlara karne hediyesi veriyoruz. Dünyanın en temiz yürekli varlıklarıdır çocuklar. Eğitim kurumlarımızda çocuklarımızla ilgili ne istenirse anında yapıyoruz. Onlar için ne yaparsam yapayım azdır” dedi.

“50 yıldır çözülemeyen sorunu bir yıl içerisinde çözdük”

Kentin büyümesinin gerektiğinin altını çizen Başkan Bulut, bunun için iyi bir imar planının olması gerektiğini belirterek bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bulut, “ Burada birçok yerde tapu yoktu. 50 yıldır çözülemeyen sorunu bir yıl içerisinde çözdük ve halkımıza tapularını dağıttık. Bu proje içerisinde Mengen’e ikinci bir giriş oluşturduk. İzzet Baysal ismini taşıyacak Mengen’e yeni bir gastronomi ve mutfak sanatları eğitim fakültesinin yapılması için bir protokol imzaladık. 2017’de hizmetlerimiz hızlıca yükselmeye devam edecek. 2017 yılı Mengen için inşaat yılı olacak. Yeni açılacak yollar, yeni üniversite, yeni alt geçit, 4 katlı binalar, 3. Etap TOKİ projesi gibi icraatlar yapılacak” diyerek sözlerine son verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)