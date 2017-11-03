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Mengen'e özel kooperatif

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Mengen'e özel kooperatif
Mengen Muhtarlar Derneği, yaptığı açıklamada, Mengen'de, tarım kredi kooperatifinin Yeniçağa ilçesine bağlı hizmet bürosu olarak hizmet verdiğini ancak bunun ilçenin ihtiyaçlarına yeterli olmadığını dile getirdi.

Başkan Ali Yiğit Mengen'de bağımsız bir tarım kredi kooperatifi kurulmasını istediklerini söyledi. İlçede tarımsal faaliyetin fazla olduğuna dikkat Çeken Yiğit, "Ticari kapasitesi yüksek olan ilçe kooperatifimizin bağımsız olarak Mengen adı altında kurulmasını istiyoruz. Yeniçağa ilçemizde 17 köy, Mengen'de 64 muhtarlık bulunuyor. Bu sayı bizim kooperatifi bağımsız olarak Mengen'e istememize yetiyor" dedi.

Yiğit, taleplerini Mengen Muhtarlar Derneği olarak 64 muhtarın imzasıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ile Sakarya Bölge birliklerine bildirdiklerini belirterek, bu isteklerinin yerine getirilmesi halinde Mengen köylerine tersine göç hareketinin başlayacağını iddia etti.

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