Merkel den Erdoğan’a nefret bakışı…

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Kadın öyle bir bakıyor ki…

Renkli düğme gibi gözleriyle sanki havan atışında…

Nefreti iliklerinden çıkıp gelen İngiliz kısrakları gibi dörtnala…

Erdoğan’a kin kusuyor eski Doğu Almanya ajanı Merkel…

Bizde soruyoruz neden diye…

Ve analiz yapıyoruz.

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Hele bir bakalım…

Merkel’in Dünya siyasetinde Erdoğan’la yolu kesişti değil mi?

Almanya, Avrupa’nın lokomotif gücü olarak Merkel’i Başbakan olarak seçti…

Merkel, ABD ve Rusya liderlerinin arasında üçüncü önemli lider olarak rol üstlendi…

Alman Başbakanı Merkel Dünya gücü olarak başladığı siyasi serüveninde birden bire karşısında Türkiye ve Tayyip Erdoğan’ı buluverdi…

Ve rolünü kaptırma korkusu yaşamaya başladı…

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Son beş yılda…

Dünya Medyasında en çok adı geçen liderler PUTİN VE OBAMA olmuştur değil mi?

Merkel rolü gereği aradaki lider pozisyonundan dolayı üçüncü sırada olması gerek…

Ama adı en çok geçen lider büyük olasılıkla Tayyip Erdoğan olmuştur…

Ve Merkel bu durumdan rahatsızdır…

Çünkü rolünü kaptırmanın saldırganlığı içindedir.

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Merkelin…

Doğu Almanya dönemi Ajanlarından olduğu biliniyor…

Sovyet dönemi ajanlarından şimdiki Rusya’nın Başkanı Putin bile kendisini boşa çıkarmış durumda…

ABD başkanı Obama’dan sonra gelen Trump da Merkelin elini bile sıkmadı…

Merkel kendisini ötelenmiş, itilmiş, kakılmış gibi hissediyor…

Dünya liderlerinden pozisyonunu medya ölçeğinde Tayyip Erdoğan’a kaptırmış gibi…

Bu çerçeveden bakılınca Erdoğan’dan nefret ediyor…

Kin kusuyor.

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Erdoğan’ın hatası yok mu?

Hatasız kul olmaz demiş şarkılarında Orhan Gencebay…

Hiç hatası olmaz olur mu sayın Cumhurbaşkanının…

Hatası da olsa içerde kalmalı ve dışa karşı bir bütün davranış göstermeliyiz…

İçerde muhalefet liderleri…

Dışarıda Merkel…

Sınırda terör örgütleri…

Tekmil birden Tayyip Erdoğan karşıtında dizilmişler…

Tayyip gitsin isterse devlet bitsin anlayışında hareket ediyorlar…

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Sonuç…

25-30 sene önce ABD de, AB de Türkiye nerede diye sorduğunuzda ne cevap veriyorlardı?

“Galiba Afrika da ya da Asya’da Hindistan’dan sonra” falan gibiydi cevaplar değil mi?

Şimdi bilmeyen kaldı mı Türkiye’nin coğrafi konumunu?

Peki nasıl oldu bu?

Merkel’de bu nedenle kızıyor rakibi Türkiye’ye…

Ve de gölgesinde kalıyor diye Tayyip Erdoğan’a